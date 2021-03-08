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حوادث

بالطوب اللبن والعروق الخشبية.. انهيار جزئي لمنزل من طابقين في سوهاج

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:00 ص
انهيار منزل
انهيار منزل
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أنغام الجنايني
شهد مركز طهطا، انهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية بناحية الصحيفة في سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغا من الأهالي بانهيار منزل ملك المدعو (غبرانيوس. ك - ٧٠ سنة - عامل)، بناحية الصحيفة دائرة المركز.


وبالانتقال والفحص تبين سقوط الجزء الخلفي للمنزل المبني بالطوب اللبن والعروق الخشبية على مساحة ١٠٠ متر، دون حدوث أي إصابات بشرية.

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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