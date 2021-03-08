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حوادث

جبروت زوجة.. طعنت زوجها في عضوه الذكري وأحرقت به الشقة والسبب صادم

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:08 ص
سيدة تنتقم من زوجها
سيدة تنتقم من زوجها في سوهاج
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أنغام الجنايني
لقي خمسيني مصرعه جريحًا ثم محروقًا؛ إثر إشعال زوجته النيران بمنزل زوجيتهما بمحافظة سوهاج وهو بداخله، وذلك عقب تعديها عليه بالضرب بآلة حديدية بالرأس.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية مفادها نشوب حريق في شقة سكنية ملك المدعو (محمد. ح. ع - ٥٥ عامًا - عامل).

وبالانتقال والفحص تبين وفاة مالك الشقة بداخلها بحروق نارية ٩٠ % وعقب معاينة الجثة تبين وجود جرح رضي غائر بفروة الرآس وأخر طعني أعلى الخصية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وأثبتت التحريات الأولية وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته المدعوة (خيره. ص. ص - ٥٥ عامًا - ربة منزل).


وباستصدار إذن النيابة العامة تم إلقاء القبض على المتهمة وبتضيق الخناق عليها أقرت بارتكابها الواقعة؛ لخلافات نشبت إثرها مشاجرة عبر فيها القتيل عن رغبته في طردها من المنزل، فتعدت عليه بالضرب على رأسه بواسطة كتلة حديدية ما افقده الوعي، ثم إصابته بالعضو الذكري بسكين وأشعلت النيران بالمنزل.

تم تحريز الأدوات المستخدمة في الواقعة وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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