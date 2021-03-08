فى ضهركم وهنفضل داعمين.. الجماهير تدعم الأهلي في مشواره الأفريقي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جمهور_الاهلي_يثق_بكم دعما للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام أمام فريق ما فيتا كلوب الكنغولي في إطار منافسات دور المجموعات.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏إحنا فى ضهركم وهنفصل داعمين ليكم لخدمة نادينا العظيم وإن شاء الله هنعصد#جمهور_الاهلي_يثق_بكم" و " ‏نسأل الله التوفيق فى كل ماهو قادم.



سنغزو افريقيا هذا العام ونتربع على عرش التتويج بالعاشرة بإذن الرحمن كل الدعم لكل لاعب على قد مسؤولية تيشيرت الأهلي احنا نقدر.. الاهلي يقدر #جمهور_الاهلي_يثق_بكم".



وقال آخرون " ‏بعزيمة وروح وشخصية الاهلي هنقدر نعدي من الكبوة ونفوز على فيتا في ملعبها وعندنا فرصة اول المتأهلين من المجموعه بس العبوا بشخصية بطل افريقيا اللي اعتدنا عليها وتوارثها جيل ورا جيل‎#جمهور_الاهلي_يثق_بكم " و " ‏‎#جمهور_الاهلي_يثق_بكم لا يوجد اغلي من تيشيرت النادي الاهلي لدينا كل الدعم لمن يعرف قيمة هذا التيشيرت".

