خبير اقتصادي: مصر خسرت 200 مليار جنيه العام الماضي لتراجع الإيرادات

قال الدكتور علي عبد الرؤوف، أستاذ الاقتصاد، إن الموازنة تتم في وقت جائحة تضرب العالم، مضيفا أن مصر خسرت ٢٠٠ مليار جنيه العام الماضي، ومتوقع خسارة ١٥٠ مليار جنيه العام الحالي نتيجة تراجع في إيرادات بعض الجهات في الدولة.





وأضاف عبد الرؤوف، في حواره ببرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، أن الدولة دائما تضع البعد الاجتماعي رقم واحد وهذا الأمر في المشروعات القومية وتنمية المحافظات، لافتا إلى أن هناك تحدي كبير للدولة فيما يخص الموازنة بين الإيرادات والمصروفات من جه والتنمية من جه اخري.





وأكد الدكتور على عبد الرؤوف، أستاذ الاقتصاد، أنه لدينا في مصر مشكلة التهرب الضريبي، مشيرا إلى أنه تقديرات البعض حجم التهرب الضريبي يصل إلى ٥٠٠ مليار جنيه.



