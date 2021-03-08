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مرأة

وداعا للكرش.. 5 حيل مجربة لإنقاص الوزن بشكل أسرع

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
حيل سريعه تساعدك على انقاص الوزن والزائد والحصول على بطن مسطح إليك أبرز تلك الحيل يقدمها موقع برايت سايد لا تترددي فى تجربتها.

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1. توقفى عن تناول الزبادى المنكه

على الرغم من أن الزبادي معروف بأنه جزء أساسي من نظام غذائي صحي ، إلا أن الكثير من الزبادي يحتوي على مستويات عالية من السكريات المضافة. بالإضافة إلى أنها تحتوي على اللاكتوز ، وهو سكر طبيعي يصعب هضمه على البشر. يمكن أن يسبب الجمع بين كل من السكريات الالتهاب والتورم.

2. ممارسة التمرين لمدة 8 دقائق

لكي تمرن جسمك بالكامل ، ما عليك سوى أداء تمرين لمدة 8 دقائق كل يوم وإذا مارست الرياضة كل يوم ، فسوف تفقد تلك الوزن الزائد المزعج.

3. خذ حمامًا باردًا قبل النوم
الاستحمام بماء بارد قبل النوم هو وسيلة ممتازة لخفض درجة حرارة الجسم وتحفيز الدهون البنية ، وهي أنسجة دهنية تستهلك الطاقة لرفع درجة حرارة الجسم ، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية. إذا لم تكن من محبي الاستحمام البارد ، فحاول على الأقل الاستحمام بماء فاتر بدلًا من الماء الساخن.

4. ابدأ يومك بوجبة فطور لذيذة

يحفز الشوفان والشوكولاتة الداكنة والفواكه الحمراء والمكسرات والقليل من القرفة على الإفطار نشاط الأمعاء عن طريق زيادة مستويات هذا الحمض. وبالتالي ، سوف تستيقظ أقل انتفاخًا وانتفاخًا ، وستشعر بأنك أنحف.

5. تجنب الفواكه المجففة

يمكن أن تكون الفواكه المجففة مصدرًا مهمًا للمغذيات والألياف ، لكنها غنية بالفركتوز بشكل خاص. إذا كنت تعاني من مشاكل في امتصاص هذه السكريات ، فمن المحتمل جدًا أنها ستسبب التورم والغازات. الفواكه الطازجة هي الخيار الأفضل لتجنب هذه المشاكل.

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