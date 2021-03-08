أحسن أخ في الدنيا.. عمرو جمال برفقة شقيقه الأكبر

شارك عمرو جمال لاعب فريق طلائع الجيش، المعار من الأهلي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة له مع شقيقه الأكبر كريم جمال.





وعلق عمرو جمال على الصورة قائلا: "احسن اخ في الدنيا اخويا الكبير".







وأكد عمرو جمال لاعب، أنه يقدم اداء جيدا ويبذل كل جهده للعودة إلى مستواه من جديد خلال الفترة المقبلة.







وقال عمرو جمال في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إنه يسعى للإنضمام لمنتخب مصر في المعسكر المقبل ويفعل كل شيء في الملعب من اجل ذلك، مضيفا: "ادائي يتحدث عني في ذلك النقطة".







وتابع أن القرار الأول والأخير في يد حسام البدري المدير الفني للفراعنة، مؤكدا أنه على دراية كاملة بمستواه الفني منذ أن كان مدير فني للأهلي.



وأتم أن حسام البدري مدرب كبير متمنيا له التوفيق مع المنتخب الوطني.