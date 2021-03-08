سفير البحرين بالسعودية يستنكر هجوم الحوثيين الإرهابي

علق حمودي بن عبد الله سفير دولة البحرين لدى المملكة العربية السعودية على المحاولة الارهابية الفاشلة من الحوثيين للهجوم على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران.







‏وكتب السفير حمودي بن عبد الله عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "حفظ الله المملكة العربية السعودية الشقيقة لتظل قلعة شامخة للحق والدين القويم .. ولتبقى راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" عالية خفاقة".







وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاستهداف خزانات ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية بمسيرات مفخخة انطلقت من مياه البحر.







واعتبرت البحرين أن المحاولة "اعتداء ارهابي جبان يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية، وتهديدا خطيرا لإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي".



وأكدت الخارجية في بيان تضامن مملكة البحرين ودعمها الدائم للمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تتخذه وتتبناه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال العدوانية التخريبية الجبانة، داعية المجتمع الدولي الى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.







كانت وزارة الطاقة السعودية نددت بمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني في مدينة الظهران، مؤكدة أن مثل هذه الاعتداءات التخريبية تستهدف إمدادات البترول للعالم.







وقالت الوزارة إن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، وهو من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، تعرض، صباح اليوم، لهجوم بطائرة مسيرة دون طيار، قادمة من جهة البحر.