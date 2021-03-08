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أخبار العالم

ميجان تفجر مفاجأة: فكرت في الانتحار بسبب القصر

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:13 ص
ميجان في حوار أوبرا
ميجان في حوار أوبرا وينفري
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شريف سيد
كشفت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، أن الحياة في العائلة المالكة البريطانية دفعتها للتفكير في الانتحار. 

وقالت ميجان في حوارها مع أوبرا وينفري: "أنا فقط لم أجد حلًا. كنت أجلس في الليل ، على سبيل المثال ، لا أفهم كيف يحدث كل هذا". 

وأضاف: "كانت أمي وأصدقائي يتصلون بي وهم يبكون قائلين، ميج، إنهم لا يحمونك". 

واشارت إلى أنها أوضحت للقصر عن حاجتها إلى دعم نفسي بسبب ميولها الانتحارية، إلا أن المؤسسة رفضت هذا الأمر. 

وتابعت: "أشارك هذا الأمر لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يخشون التعبير عن أنفسهم ويحتاجون إلى المساعدة، وأنا أعلم مدى صعوبة ليس فقط التعبير عن ذلك ولكن أن يقال لهم لا".


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