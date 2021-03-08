خالد صديق: سكن لكل المصريين يعمل على تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن ملف تطوير العشوائيات يعتمد على 3 محاور، وهي: غير الآمن ، وغير المخطط، والأسواق العشوائية، مضيفًا أن هناك محورا رابعا إضافه الرئيس السيسي هو سكن لكل المصريين.





وأضاف خالد صديق خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن ملف سكن لكل المصريين يعمل على تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية ، وهو محاولة إيجاد أراضي قديمة داخل المدن وإقامة مشروعات عليها ، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين .

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، أن هناك استفادة أيضًا تعود على الدولة من المشروعات الاستثمارية التي يتم إقامتها على هذه الأراضي ، من خلال التربح منه ، والذي يساعدنا على دعم المشروعات الأُخرى التي تُدعم .