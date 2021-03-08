ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مش فاهمين حاجة خالص.. مدير تطوير العشوائيات يرد على شائعات إزالة آثار القاهرة الإسلامية

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:50 ص
خالد صديق ، المدير
خالد صديق ، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية
Advertisements
ندى رأفت

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، إن مشروع تطوير القاهرة الإسلامية أطلق بسبب أن المواطنين تعدت على الآثار والشكل العمراني الإسلامي، مشيرًا إلى منطقة الحسين، وباب النصر، وباب زويلة أصبحت من العشوائيات رغم وجود الآثار بها.

ورد " خالد صديق " خلال لقائه مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، على الشائعات المنتشرة بأن الحكومة ستزيل هذه المناطق الأثرية نهائيًا مثلما حدث في مثلث ماسبير، وسيتم بناء مباني جديدة ، قائلًا : " انتوا مش فاهمين حاجة خالص"، مضيفًا أنه سيتم تطوير العمران في هذه المناطق فقط.


وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن مع تطوير العمران في هذه المناطق ، سيتم الحفاظ على المنازل والنسيج العمراني بصفة عامة لهذه المناطق ، مضيفًا أن على سبيل المثال سيتم الحفاظ على الحرف والمهن في هذه المناطق من أجل تنمية السياحة .

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المهندس خالد صديق: سيتم تنفيذ عدد من المشروعات على غرار الأسمرات بـ 14 محافظة.. فيديو

القضاء على العشوائيات في 2030.. خالد صديق: تنفيذ نموذج الأسمرات فى 14 محافظة.. فيديو

صندوق تطوير العشوائيات: جرس الخطر يرن بالمناطق غير الآمنة

صندوق تطوير العشوائيات يكشف موعد الانتهاء من تطوير منطقة ماسبيرو.. فيديو

تطوير العشوائيات يعلن موعد اختفاء المناطق غير الآمنة فى مصر

محافظ القاهرة يناقش آخر مستجدات تطوير مثلث ماسبيرو والقاهرة الإسلامية

ترشيحاتنا

عودة عصر برشلونة الذهبي.. إنجازات لابورتا خلال ولايته الأولى

ماذا قال لها؟.. ابنة يوسف شعبان تكشف عن آخر مكالمة جمعتهما قبل وفاته

مصر تعلن موقفها من أزمة الحدود بين إثيوبيا والسودان.. فيديو

تحويل قضية إبراهيم حسن للجنح ... 13 مارس لنظر القضية وتنازل أحد الضحايا

جنون.. طيار جائع يهبط بالطائرة من أجل ساندويتش لحوم| صور

الأرصاد: انخفاض الحرارة 10 درجات في هذا التوقيت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير هاري وميجان ماركل يكشفان جنس مولودهما المنتظر خلال مقابلة أوبرا وينفري

لامع إلى الأبد.. طريقة ذكية لتنظيف المرحاض بدون تكاليف.. صور

بعد صراع مع العدوى لـ16 يومًا.. مريض كورونا يتخلص من حياته.. تفاصيل