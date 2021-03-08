مش فاهمين حاجة خالص.. مدير تطوير العشوائيات يرد على شائعات إزالة آثار القاهرة الإسلامية

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، إن مشروع تطوير القاهرة الإسلامية أطلق بسبب أن المواطنين تعدت على الآثار والشكل العمراني الإسلامي، مشيرًا إلى منطقة الحسين، وباب النصر، وباب زويلة أصبحت من العشوائيات رغم وجود الآثار بها.

ورد " خالد صديق " خلال لقائه مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، على الشائعات المنتشرة بأن الحكومة ستزيل هذه المناطق الأثرية نهائيًا مثلما حدث في مثلث ماسبير، وسيتم بناء مباني جديدة ، قائلًا : " انتوا مش فاهمين حاجة خالص"، مضيفًا أنه سيتم تطوير العمران في هذه المناطق فقط.





وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن مع تطوير العمران في هذه المناطق ، سيتم الحفاظ على المنازل والنسيج العمراني بصفة عامة لهذه المناطق ، مضيفًا أن على سبيل المثال سيتم الحفاظ على الحرف والمهن في هذه المناطق من أجل تنمية السياحة .