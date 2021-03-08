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أخبار العالم

هاري: والدي الأمير تشارلز وشقيقي ويليام محاصران في القصر

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:34 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكد الأمير هاري، اليوم الإثنين، أنه كان محاصرا داخل العائلة المالكة البريطانية، حتى قبل ان يتزوج ميجان ماركل. 

وقالت هاري في حواره مع أوبرا وينفري: "أنا نفسي كنت محاصرًا أيضًا. لم أجد مخرجًا. كنت محاصرًا لكنني لم أكن أعرف أنني محاصر".

وأضاف: "كلنا محاصرون داخل النظام، مثل باقي أفراد عائلتي. والدي وأخي محاصرون. لا يمكنهم المغادرة ، ولدي تعاطف كبير معهم". 

وتابع أن العائلة المالكة البريطانية لم تدافع عن ميجان أمام العناوين الصحفية ضدها منذ دخولها القصر. 

واشار إلى: "أكثر اللحظات صعوبة علي في القصر عقب رفض 70 عضوا بمجلس العموم البريطاني للعناوين الإخبارية ضد ميجان، إلا أن العائلة لم تقل أي كلمة على الإطلاق ضد هذه العناوين والتصريحات". 


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