موجز السوشيال ميديا.. شوبير: أسامة نبيه مرشح بقوة للجهاز الفني للزمالك

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شوبير: أسامة نبيه مرشح بقوة للجهاز الفني للزمالك



أعلن الاعلامي احمد شوبير عن ترشح أسامة نبيه لاعب نادي الزمالك السابق للانضمام للجهاز الفني للقلعة البيضاء

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وكتب شوبير عبر حسابة بتويتر قائلا "اسامه نبيه مرشح بقوه للانضمام للجهاز الفني للزمالك".









‏اللهم احفظ بلدي.. رسالة من تركي آل الشيخ بعد هجمات الحوثيين الإرهابية على السعودية



استنكرت تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المحاولة الارهابية الفاشلة من الحوثيين للهجوم على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران،



‏وكتب آل الشيخ عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏اللهم احفظ بلدي من كل شر ".





ستبقى أرض المملكة شامخة.. رواد التواصل الاجتماعي يدعمون السعودية بعد هجوم الحوثيين



ساند عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر المملكة العربية السعودية ضدد الهجمات الارهابية الفاشلة من الحوثيين للهجوم على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالظهران.





وتصدر هاشتاج #السعودية قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت كالتالي "‏"ستبقى ‎#الخُبَر وكل شبر من أرض المملكة شامخًا عزيزًا ولن تطاله أيادي الغدر والدناءة بحفظ الله لهذه الدولة ، رد الله كيد الأعداء في نحورهم ووفق الله رجال أمننا" و "







ياسمين علي تواصل تصدرها تويتر بعد طرح نفسي تعرف



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ياسمين_علي بعد طرح اغنيتها الجديدة نفسي تعرف .





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏احلي واحدة بتغني في جيلها واللي#ياسمين_علي " و "‏حاجة محترمة بعيد عن الخبط والرقع بتاع اليومين دول ‎#ياسمين_علي".