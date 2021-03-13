365 يوم كورونا.. تفاصيل رحلة الألم والانتصار بمستشفى أبو خليفة

وجه الدكتور محمد خالد، مدير الرعاية المركزة، بمحافظة الإسماعيلية، رسالة مؤثرة، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الإجتماعي " الفيس بوك"، بمناسبة مرور 365 يوم، علي أول يوم عمل للفريق الطبي المنوط له إستقبال ومتابعة وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى أبو خليفة للعزل مستشفيات العزل بالإسماعيلية .





يسرد خالد، من خلال، صدى البلد، تفاصيل رحلة الإنتصار الممزوجة بالألم في محاربة الفيروس الغامض، يقول :" استدعيت للعمل بمستشفي العزل بابو خليفة بالإسماعيلية، باعتباري مدير العناية المركزة بالمحافظة، ولبيت النداء سلمت نفسي فجر يوم ٨ / ٣ / ٢٠٢٠ لمهمة قتالية، لمحاربة فيروس كورونا المستجد، واستقبلنا أول حالة في المستشفى لحالة أجنبية، توالت بعدها الحالات ما بين حرجة ومتوسطة منها حالات عناية مركزة، وحالات بالقسم الداخلي".





يصف، خالد، المرض الجديد بالغامض، فيقول:" العالم كله يقف حائرا امامه، حيث تتنوع الحالات مابين كبار السن، ومابين شباب واطفال، لم يترك فئة".





وتابع مدير العناية المركزة بصحة الإسماعيلية: " أحيانا كنا نفقد الأمل، ونعاود بأن تذكر انفسنا بأن الله معنا، ومع خروج أول حالة شفاء تام، فرحنا، وأصبحنا الجيش الابيض، وما تبع ذلك من إهتمام إعلامي واضح وجديد علينا".

مشيرا إلي عجز الاطقم الطبية في علاج بعض الحالات، ليستمر العمل ليل نهار داخل المستشفيات، بمشاركة جميع الأطباء، مرضي، إداريين، عمال ، أمن ، خدمات معاونة.





واستكمل : “ قضينا ١٤ يوم متواصلين في العزل مع المرضي، خلال الموجة الاولي، نري معهم الامل وكلهم ثقة في الله وفينا، كل الإمكانيات متاحة من أجهزة ومستلزمات وأدوية وواقيات شخصية للمرضي والأطباء علي حد سواء ".

وعن اللحظات المرعبة من إصابة أعضاء الفرق الطبية، يوضح : " كنا نهلع، إذا إرتفعت حرارة طبيب بيننا، لكن كان الله معنا، كلنا ثقه أن الله لن يضرنا أبدا، نطمئن بعضنا، نراعي بعضنا، أحضرنا ماكينات الغسيل الكلوي للمرضي التي قد تحتاج غسيل كلوي وما يقرب من ٥٠ جهاز تنفس صناعي بالمستشفي".





يسرد، قائلا: " فقدنا بعض الحالات، حيث لم يكتب لها الله الشفاء، كنا حزاني، نعزي بعضنا بعضا، كنا نلتقي أكثر من طبيب عند الحالة الواحدة، في نفس الوقت، لتقييمها صحيا، ثم نضع خطة علاجة طبقا للبروتوكول مع اتباع تعليمات مكافحة العدوي والجودة لتقديم خدمة طبية آمنة ذات جودة عالية".





ويضيف: " أنهينا ١٤ يوم الأولي من الموجه الأولي في الحجر الصحي، وقبل مغادرة مستشفي أبو خليفة للعزل، تم سحب تحاليل وعمل مسحة للفريق الطبي، للتأكد من عدم وجود إصابات بين الأطقم الطبية، لتتوقف الأنفس خوفا من الإصابة، لحين ورود نتائح المسحات".





وتابع:" كانت فرحتنا كبيرة لستر الله ربنا ورحمته، المفروض نذهب إلي بيوتنا، وبالفعل ذهبنا كلنا لكن مع عزل منزلي في البيت ١٤ يوم اخري في غرفة منفصلة، تتابع نفسك بنفسك، تحسبا لظهور أي أعراض للفيروس تستوجب التوجه لمستشفي العزل، لم نتمكن حتي ان نسلم علي اهلنا".





واضاف: “ واجهنا الأصعب من محاربة الوباء، وهو عدم قدرتنا علي إحتضان الأبناء، منهم من يستوعب الموقف ومنهم من أعتقد ان الاب بعيد عنه، لكنهم مع الوقت تفهمو المسئولية، حملوها معنا بكل مالها وعليها، كنا نتابع مرضانا ونحن في العزل المنزلي تليفونيا من زملاؤنا في المستشفيات".





وتابع : " بعد مرور ١٤ يوم بالعزل المنزلي، طلب منا العودة، لاستكمال المسيرة في مستشفى العزل، ودعنا الاهل والابناء، لنبدأ رحلة جديدة في علاج المرضى لمدة ١٤ يوم أخرى، تنتهي يوم ١٩ / ٤، ثم عزل منزلي اخر لمدة ١٤يوم، ويتجدد الأمل بين الأطقم الطبية، في حالة خروج المصابين، بعد امتثال الشفاء التام، وكأنهم ولدوا من جديد".





مشيرا إلي الشعور بالحزن والأسى بين المرضى المصابين والأطقم الطبية بمستشفيات العزل ، في حالة فقدان مريض، بسبب سوء حالته، لافتا إلى الإصرار على المشاركة في غسله وتكفينه، تبعا للشريعة الإسلامية، والصلاة عليه، لتوديعه الي مثواه الأخير.