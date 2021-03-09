بعد تقدم الجامعة في التصنيف البريطاني.. آداب القاهرة تكشف عن خطتها للتحول الرقمي لكلية ذكية.. وإعلام توضح نظام الحضور وكيفية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

مشروع للإبداع الرقمي وإنتاج محتويات تعليمية رقمية .. اداب القاهرة تكشف عن مشروعاتها للتحول الرقمي





إعلام القاهرة توضح نظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني .. وموعد انطلاقه





تسعى جامعة القاهرة لتعزيز خطواتها نحو التحول الرقمي ، لجامعة ذكية من الجيل الثالث من خلال إدخال الامكانيات التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية ، وفي هذا الاطار تكشف كلية الاداب بجامعة القاهرة عن خطتها في التحول نحو الرقمنة خلال الفترة القادمة ، كأول كلية بالجامعة تتحول بالكامل لكلية ذكية ، وكذلك رصد استعدادات كلية الإعلام بالجامعة للفصل الدراسي الثاني ، وكيفية الدراسة به .





قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الكلية ستشهد خلال الفترة القادمة تطورات على كافة الأصعدة ، سواء من الناحية الأكاديمية أو الإدارية ، بعد لقائه بالدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





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وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذه التطورات تأتي في إطار تحول الجامعة للرقمنة ، لجامعة ذكية من الجيل الثالث ، حيث تشمل إدارة الأوراق والوثائق اليومية عبر الادارات المختلفة وكذلك الرسائل العلمية الخاصة بالمؤسسة أو الكلية، وتسجيلها على شرائح اليكترونية يتم تخزينها على الاجهزة ، بحيث تعتمد على الذاكرة الاليكترونية بدلا من الذاكرة الإنسانية ، والتي تتيح تسجيل تاريخ الكلية والمعلومات والوثائق الخاصة بها منذ نشأتها.





وأضاف "كامل" إنه سيتم إعداد برامج حديثة في هذا الإطار ، بحيث تكون خاصة بإدارة الحسابات وإدراة شؤن التعليم والطلاب وكذلك برامج خاصة بإدارة بيانات التسجيل بالدراسات العليا ، حيث أنه سيتم توفير كافة هذه البرامج من قبل وزارة التعليم العالي لاستخدامها بالكلية ، وجعل كلية التربية نموذجا يحتذى به في هذه المجالات لجميع الكليات .





وكشف عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة عن وجود مشروع خلال الفترة القادمة خاص بالابداع في المحتوى الرقمي ، حيث أنه لن يكون هناك كتب دراسية ورقية تقليدية ، وإنما سيتم إنتاج محتوى جامعي على أعلى المستويات تليق بالجامعة والباحيث والطلاب ، ويكون مشتملا على صور وتسجيلات صوتية بجانب النصوص .





كما أنه سيتم طرح مشروع بشأن الأرشفة الاليكترونية والميكروفلمية للمعاملات الورقية اليومية بحيث يشمل هذا المشروع أرشفة محاضر جلسات الاقسام ومحاضر جلسات الكلية ورسائل الماجيسير والدكتوراه الخاصة بالكلية ، وكذلك كافة الوثائق والمعلومات ذات القيمة التاريخية ، مع وجود التأمين الكافي لهذه المعلومات من خلال وحدات الدعم الاليكتروني بالجامعة والمتخصصين .





وأشار إلى أنه عند تطبيق هذه الخطط ، فإن الكلية ستتحول بالكامل لكلية ذكية ، على كافة المستويات ولمختلف المراحل التعليمة لطلاب مرحلة الليسانس أو الدراسات العليا، فضلا عن أنه تم تطبيق الدفع الالكتروني على مستوى الجامعة ، حيث يكون للطالب صفحة خاصة به ويقوم باختيار الخدمة التي يريدها ثم يقوم بسداد الرسوم الخاصة بها الكترونيا ، وتطبق الكلية جميع هذه الخدمات خلال هذه الفترة ، وربط جميع هذه الخدمات والأنظمة سواء فيما يتعلق بقطاع التعليم والطلاب أو قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي ، حتى يكون هناك تكامل ومنظومة خدمية واحدة تربط كافة قطاعات الجامعة .





وفي سياق اخر ، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، إنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة .





وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه من المقرر انطلاق الفصل الدراسي الثاني أول شهر إبريل القادم ، لافتة إلى أن تلقي المحاضرات سيكون جزء منها "أونلاين" من خلال المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة .





وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى ، إن باقي الأيام سيكون حضوريا في مقر الجامعة بحيث يكون يومين مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المقررة ، ومنع التجمعات بين الطلاب وتقسيمهم على مجموعات ، بحيث يكون لكل مجموعة أيام مخصصة للحضور بالكلية .





وأشارت إلى أنه تم تدريب وتأهيل الطلاب على استخدام المنصات الاليكترونية ، مع عقد العديد من الورش والدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، لزيادة خبراتهم ومهاراتهم عليها وتعريفهم ببرامج جديدة واستغلالها في العملية التعليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية التي نشهدها في العملية التعليمة.





وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد نظمت يوم الخميس الماضي الموافق 5 من شهر مارس الجاري ، ملتقى التوظيف والتدريب الأول لخريجي وطلاب الكلية في جميع التخصصات تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية.





وأوضحت "مصطفى" إن الهدف من هذا الملتقى هو تفعيل بروتوكولات التعاون بين الكلية وبين شركائها من مؤسسات الإعلام، لأجل خدمة طلابها وإتاحة الفرصة لديهم للالتحاق بسوق العمل والاستفادة من المهارات التدريبية الخارجية ومحاكاة واقع سوق العمل قبل التخرج، حيث يلتقي الطلاب مع الواقع المهني إلى جانب واقعهم الدراسي .