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بين الناس

مواطن يستغيث: محمد تغيب عن المنزل منذ 5 أيام ولا نعرف عنه شيئا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث السيد جمال، في رسالة بعث بها إلى خدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد" لتغيب نجله عن منزله منذ يوم 1 مارس .

وقال في استغاثته: "محمد جمال متغيب من يوم الإثنين ١ مارس ٢٠٢١ الساعه ٧ صباحا كان متوجه من شبرا إلى مدينه السادس من اكتوبر لمقابله خاصه بوظيفة بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة التى كادت ان ينفطر قلبها على غيبه .. وطالب كل من يتعرف على صورته يتواصل معهم وله جزيل الشكر".

للتواصل من خلال الأرقام الأتية
01003838264
01270655510

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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