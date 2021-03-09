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هشام حلبي: مصر استطاعت القضاء على الإرهاب في ظل ظروف صعبة على العالم بأسره

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:25 م
واء طيار هشام الحلبي
واء طيار هشام الحلبي
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ريهام فيكتور
قال اللواء طيار هشام حلبى ، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، إن الحرب علم عسكرى أصيل ، فإن لم يكن موجود هذا العلم لدى القوات المسلحة لمكافحة الارهاب فلن تنجح ، والحرب غير النمطية معقد ومختلف من بلد لأخرى .

وأضاف اللواء هشام حلبى ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أننا نحتاج جيش محترف قادر على استيعاب الموقف للعمل على الاتجاه والنمط الذى يحتاجة .

وأشار إلى أننا قمنا بعزل الحدود حتى نكافح الارهاب ، وبالتالى قمنا بتحديد الاماكن بالداخل والعملية تمت داخل أرض مصر بالكامل ، لافتا إلى أن البعد القانونى والانسانى فى مكافحة الانسان مهم جدا ، لذلك فمصر استطاعت القضاء على الارهاب فى ظل الظروف الصعبة التى نمر بها .

وتابع أن القوات المسلحة المصرية تمتلك ايضا البعد الانسانى ، مشيرا إلى أن المدنيين فى اماكن مكافحة النشاط الارهابى تراعى حياتهم الانسانية وندخل لهم الطعام والادوية .

وأكد أن البعد القانونى والانسانى من العب تحقيقهم أثناء مكافحة الارهاب ،ولكن قواتنا المصرية المسلحة نجح فيهم ، وهو ما يظهر التدريبات المشتركة ولأول مرة القوات المسلحة المصرية  تغير الفكر العسكرى فى نظرة  الخطوط الدفاعية .
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