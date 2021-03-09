هشام حلبي: مصر استطاعت القضاء على الإرهاب في ظل ظروف صعبة على العالم بأسره

قال اللواء طيار هشام حلبى ، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، إن الحرب علم عسكرى أصيل ، فإن لم يكن موجود هذا العلم لدى القوات المسلحة لمكافحة الارهاب فلن تنجح ، والحرب غير النمطية معقد ومختلف من بلد لأخرى .





وأضاف اللواء هشام حلبى ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أننا نحتاج جيش محترف قادر على استيعاب الموقف للعمل على الاتجاه والنمط الذى يحتاجة .





وأشار إلى أننا قمنا بعزل الحدود حتى نكافح الارهاب ، وبالتالى قمنا بتحديد الاماكن بالداخل والعملية تمت داخل أرض مصر بالكامل ، لافتا إلى أن البعد القانونى والانسانى فى مكافحة الانسان مهم جدا ، لذلك فمصر استطاعت القضاء على الارهاب فى ظل الظروف الصعبة التى نمر بها .





وتابع أن القوات المسلحة المصرية تمتلك ايضا البعد الانسانى ، مشيرا إلى أن المدنيين فى اماكن مكافحة النشاط الارهابى تراعى حياتهم الانسانية وندخل لهم الطعام والادوية .



