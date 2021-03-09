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رياضة

وزيرا التعليم العالي والشباب والرياضة يفتتحان تطوير وتجديد مبنى الاتحاد الرياضي للجامعات غدا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:22 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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ريهام بكير
يشهد كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح أعمال تجديد وتطوير مبنى الإتحاد الرياضي المصري للجامعات غدا الأربعاء، كما يقوم الوزيران بإفتتاح المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، وافتتاح مقر إتحاد دول شمال أفريقيا للرياضة الجامعية.

بعدها يقوم وزيرا التعليم العالي والشباب والرياضة بتوقيع بروتوكولي تعاون على هامش اجتماع مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات الذي سينعقد غدا، حيث سيكون البروتوكول الأول عبارة عن تعاون مع شركة نيو سمارت للتخطيط والإدارة وتنمية المشروعات بهدف دمج برنامج التأهيل الرياضي الخاص (التأهيل الكامل الرياضي لصناعة البطل الأوليمبي) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لما يعود بالإكتشاف المبكر  للرياضيين وتأهيلهم لصناعة البطل الأوليمبي.

كما سيكون البروتوكول الثاني عبارة عن تعاون بين الإتحاد الرياضي للجامعات والإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي لوضع خطة عمل سنوية تتضمن جميع الأنشطة الطلابية المرتبطة بالطلاب الوافدين من خلال دمج الطلاب الوافدين مع زملائهم المصريين في إطار حرم جامعي متكامل بمواصفات حرم جامعي صحي تحقيقا لأكبر عائد صحي علي جميع الطلاب الوافدين.
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