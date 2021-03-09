التمثيل التجاري: فرص تصديرية للمنتجات المصرية بمشروعات إعادة إعمار لبنان

خاطب جهاز التمثيل التجاري،اليوم، المجالس التصديرية باحتياجات دولة لبنان من مواد البناء وغيرها من الخامات التي سوف تدخل في عملية إعادة الإعمار، بعد التفجير الذي شهده مرفأ بيروت مؤخرا، وذلك عقب قيام السفارة المصرية في بيروت بعمل اتصالاتها للوقوف على تلك الاحتياجات.





ودعا رئيس التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري المجلس لتعميم بيان الاحتياجات على أعضائه من الشركات؛ لبحث هذه الاحتياجات ومدى إمكانيات اضطلاع الشركات بها، مع تقديم عروض تصديرية لهذه المنتجات تسليم المصنع.





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من جانبه، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم، إنه تم حصر نحو 19 بندا تضم: (زجاج - ألمونيوم - خشب - حديد - بلاط أرض - بلاط جدران - دهان داخلي - أثاث - ثلاجات - بوتجازات - غسالات).





وأضاف أن هناك حاجة لنحو 15 ألف متر مربع دهانات داخلية ونحو 200 ألف متر مربع زجاج منها 20 ألف متر 8 ملم، ونحو 160 ألف متر مربع 6 ملم ونحو 20 ألف متر أخرى زجاج 4 ملم، لافتا إلى أن هناك فرص لكافة الشركات من أعضاء المجلس.