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فن

عبد الرحيم كمال عن ربط الجمهور شخصية طارق لطفي بـ "بن لادن": هناك مفاجأة بالمسلسل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:59 م
صدى البلد
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محمد نحلة

عبر الكاتب عبد الرحيم كمال، عن سعادته الكبيرة برواج البوستر الرسمي لمسلسل "القاهرة كابول"، وقال في تصريحات لـ "صدى البلد" أن العمل مع نجوم كبار مثل نبيل الحلفاوي، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، وفتحي عبد الوهاب، يسعده كثيرا، مؤكدا أن كل فنان منهم يحمل عمل خاصا، وتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.


وعن ربط الجمهور شخصية طارق لطفي بـ الإرهابي أسامة بن لادن، قال أنه يرى أن هذا ترويج للمسلسل قبل بدايته، وأكد أن هناك مفاجأة للجمهور بشأن هذا الأمر عند عرض المسلسل. 


حل الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال ضيفا على موقع صدى البلد، وكشف العديد من أسرار مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في موسم رمضان القادم، كما تحدث عن كواليس مسلسل نجيب زاهي زركش الذي يقوم ببطولته الفنان الكبير يحيي الفخراني.


كما كشف تفاصيل العمل الخاص بسيرة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وكيف تم الاتفاق مع الفنان أحمد حلمي لتجسيد الشخصية.


وعلى جانب آخر، روج فتحى عبد الوهاب لمسلسله الرمضانى القادم عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، بصورة من البوستر الرسمى لمسلسل "القاهرة كابول" برفقة طارق لطفى وخالد الصاوى وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، وكتب معلقا: "رمضان ٢٠٢١".


وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

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