في يوم الشهيد| تعرف على المزايا الممنوحة لأسر الشهداء والمصابين

في التاسع من مارس من كل عام، تحتفل مصر والقوات المسلحة بذكرى شهدائها الأبطال، والمعروف بـ "يوم الشهيد"، حيث يرجع اختيار هذا اليوم تحديدًا، لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي استشهد يوم 9 مارس‏1969‏، خلال تفقد جنوده في معركة الاستنزاف.





وعرفانًا من القوات المسلحة لأبنائها من الذين استشهدىا دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته ؛ تقدم القيادة العامة العديد من المزايا الممنوحة لأسر الشهداء والمصابين أبرزها:





1- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنة 2017 بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن شغل المصابين وأسر الشهداء للوظائف وتم توظيف المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وجاري توظيف المرحلة الرابعة.





2- قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 45 لسنة 2020 بشأن إعفاء أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من الرسوم الدراسية وكذا استثنائهم من شرطي الكثافة والسن عند التحويل.





3- تم رفع كفاءة مصيف جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بأبي قير وتجهيزه بأحدث الأساليب لتقديم خدماته لأسر الشهداء ومصابي العمليات وأعضاء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.





4- إستخراج إشتراك مترو الأنفاق "الكارت الذكي" لحاملي كارنية المحاربين القدماء من جميع محافظات الجمهورية دون التقيد بشرط أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.





5- تجديد كارنيهات العضوية للمحاربين القدماء وضحايا الحرب حيث يتم تجديدها مرة كل ثلاث سنوات.





6- تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات سنويَا من خلال الزيارات وعقد اللقاءات بجميع محافظات الجمهورية على مدار العام في حضور المحافظين والعمل على حل مشاكلهم.





كما يتم تنفيذ زيارات منزلية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات كبار السن الغير قادرين على حضور الاحتفالات أثناء تنفيذها بالمحافظات.





7- تكريم الأم المثالية والأب المثالي لأسر الشهداء خلال إحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم "رحلة عمرة على نفقة الجمعية" وإعتبارَا من إحتفالات يوم الشهيد والمحارب القديم عام 2018 تم زيادة أعداد المكرمين بمسابقة الأم المثالية والأب المثالي لأسر الشهداء ومصابي العمليات ليكون بإجمالي 4 مكرمين برحلة عمره على نفقة جمعية المحاربية القدماء وضحايا الحرب.





8- تقديم 7 أنواع من المساعدات المادية للمستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات وأعضاء الجمعية طبقَا للائحة الجمعية وبعد إجراء بحث ميداني / اجتماعي "إعانة ثابتة – بدل مرافق – إعانة عاجلة – إعانة زواج – إعانة وفاة – إعانة ملحة – السلفة".





9- صرف بدل نقدي للأجهزة التعويضية وتصرف للأعضاء المصابين طبقَا لتشخيص الإصابة وللائحة الجمعية وبقرا من المجلس الطبي العسكري.





10-صرف الدراجة البخارية بقرار من المجلس الطبي العسكري وبدون تحمل العضو أي تكلفة.





11- صرف قطع غيار الكرسي المتحرك.





12- التنسيق مع صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة لتدبير وحدات سكنية لأسر الشهداء ومصابي العمليات.









13- قرار وزير التعليم العالي بمنح الطلاب أبناء الشهداء الكارت الذهبي الذي يتيح لهم جميع الخدمات التي تقدم بالكليات والمعاهد الحكومية بالمجان كذلك الأولوية في الحصول على المنح المجانية بالجامعات الخاصة والأهلية.





14- في مجال الرعاية الطبية يتم تقديم خدمة الغسيل الكلوي من خلال مركز الكلى المجهز بـ 30 وحدة غسيل كلوي.





15- إنتاج الأجهزة التعويضية والتكميلية ومساعدات الحركة والدواعم المفصلية بمصنع الأجهزة التعويضية بفرع الوفاء والأمل.





16- رعاية مصابي "العمليات/المصابين أثناء الخدمة" المقيمين في فرع الوفاء والأمل.





17- المتابعة الدورية للمسنين "رجال / سيدات" المقيمين بفرع الوفاء والأمل وتقديم الرعاية اللازمة لهم.





18- تقديم الرعاية الطبية للمقيمين داخل فرع الوفاء والأمل بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية.





19- تقديم العلاج التأهيلي المناسب للحالات المرضية للمقيمين بفرع الوفاء والأمل من خلال مركز العلاج الطبيعي.





20- تدريب المصابين على الحرف التي تناسب الإصابة مثل "النحت – الخزف – الرسم على الزجاج- المصنوعات الجلدية" بقسم التأهيل بفرع الوفاء والأمل.





21- تصنيع الأثاث الخشبي اللازم للجمعية بمصنع الأخشاب بفرع الوفاء والأمل.



