يحيى زكي: نتطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ رؤية منطقة قناة السويس للسنوات المقبلة

استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم "كريستيان برجير" سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر و "جوانا كابيلو" مستشارة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، في إطار بحث مجالات التعاون وتعزيز الفرص التجارية والاقتصادية من خلال تقديم الدعم الفني الخاص للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل عملية التنمية والتطوير التي تقوم بها المنطقة تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات والعمل على إنشاء قواعد صناعية لكبرى الشركات العالمية.





وخلال الاجتماع، رحب المهندس يحيى زكي بسفير الاتحاد الأوروبي مبديًا سعادته بالاهتمام الذي تلقاه المنطقة الاقتصادية على مستوى المنظمات والدول الأوربية منوهًا إلى تعدد القطاعات التي تقدمها المنطقة كفرص استثمارية واعدة يحظى بها شركاء المنطقة .





وعرض المهندس يحيى زكي خلال اللقاء شرحًا تفصيليًا لمكونات المنطقة وحجم الإنجازات الذي تحقق خلال الفترة الأولى من عمر المنطقة على مستوى البنية التحتية والمرافق والاجراءات والاستثمارات وما تطمح إليه المنطقة خلال خطتها الخمسية الحالية 2020-2025، مشيرًا إلى معدلات الأداء المرتفعة التي حققتها موانئ المنطقة الاقتصادية خلال عام 2020 وبالرغم من جائحة كورونا.









من جانبه أثنى "كريستيان برجير" على مقومات المنطقة الاقتصادية معربًا عن ثقته في عمليات التطوير التي تقوم بها المنطقة، مضيفًا أن هذه أول زيارة له للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهي فرصة جيدة لمعرفة ما جرى من أعمال وما تحقق من تنمية على المستوى القريب مشيرًا إلى استعداده للتعاون كاتحاد أوروبي في تقديم الدعم الفني للهيئة بشأن أعمال التطوير الجارية حاليا في موانئ المنطقة، وتبعًا لرؤية الهيئة خلال الخمس سنوات المقبلة.





وعقب اللقاء اصطحبا المهندس يحيى زكي واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية سفير الاتحاد الأوروبي في جولة للمطورين الصناعيين بالمنطقة حيث قاموا بزيارة ميدانية للمطور الصناعي السويس للتنمية الصناعية "سيدك "وكان في استقبالهم المهندس عمرو البطريق المدير التنفيذي للشركة وقدم شرحًا عن أعمال الشركة والتطوير الذي تشهده والخدمات التي تقدمها للمستثمرين وكذلك حجم العملاء وما نجحت فيه خلال الفترة الماضية من استقطاب بعض الشركات الناجحة والعالمية مثل سيمنس العالمية وتواجد أكاديمية تدريب للعمالة بالمنطقة، مشيرًا إلى حجم الإنتاج والتصنيع الذي ساهمت فيه الشركات العاملة داخل المطور سواء المحلية أو الأجنبية وحجم التصدير الذي وصلت له هذه المنتجات لدول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا من خلال استغلال قرب ميناء العين السخنة للمنطقة الصناعية، معلنًا عن بعض الصناعات التي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة في مجالات الصناعات الحديدية ،الزجاج ،الألومنيوم والمنتجات الورقية ،وهناك صناعات السيراميك بشراكة مصرية سودانية،وكذلك صناعات غذائية قريبًا وبالإضافة إلى مشروعات أخرى لنموذج "البلاج أند بلاي".





كما قام رئيس اقتصادية قناة السويس وسفير الاتحاد الأوروبي بتفقد بعض مخرات السيول بالمنطقة الصناعية كأحد أعمال البنية التحتية والتي تم تنفيذها بنسبة 42٪ من إجمالي 5 كيلومتر، كما قاموا بجولة ميدانية داخل ميناء العين السخنة والحوض الثاني وتفقد أعمال التطوير الجارية لتنفيذ أرصفة بطول 12 كيلو متر بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه.





حضر اللقاء الخاص بسفير الاتحاد الأوروبي وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة وأماني عيسوي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية وطارق هاشم مدير عام الاستثمار بالهيئة.