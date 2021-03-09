إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق ترعة الإسماعيلية - مسطرد بالقليوبية



تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة على طريق ترعة الإسماعيلية مسطرد بجوار مصنع الغزل والنسيج.







وعلى الفور انتقل العقيد هشام دياب وكيل إدارة المرور لموقع الحادث وتبين انقلاب سيارة بطريق مسطرد ترعة الإسماعيلية بجوار مصنع الغزل والنسيج.







وأسفر الحادث عن إصابة "مدحت ع م" 59 سنة مصاب بكسر بالترقوة اليمني و"أمينة ع ع"، 50 سنة مصابة بكدمات وسحجات "رحاب أ ع"، 28 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس ومالك أ م"، 3 سنوات مسطرد كسر أسفل الرسغ الأيمن وتم نقلهم لمستشفى ناصر وتم عمل الإسعافات الأولية وتولت النيابة التحقيق.

