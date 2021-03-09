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فن

يعرض في رمضان المقبل.. كارولين عزمي تعتذر عن مسلسل أحسن أب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:20 م
صدى البلد
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خالد صواف
قالت الفنانة الشابة كارولين عزمي، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنها اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل "أحسن أب" للفنان علي ربيع، والذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أنها اعتذرت أيضا عن عدم المشاركة في أي عمل رمضاني هذا الموسم.


وانتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بانضمام كارولين عزمي إلى العمل.


ويجسد علي ربيع في المسلسل دور أب يقع في العديد من المشاكل، ولكن في إطار اجتماعي كوميدي.


مسلسل "أحسن أب" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من إنتاج شركة سينرجي، إخراج معتز التوني، وهو من تأليف أحمد محي، محمد محمدي، بطولة علي ربيع، أحمد فتحي، سامي مغاوري، أحمد جمال سعيد، ومجموعة مميزة من النجوم.


يذكر أن آخر أعمال كارولين عزمي كان  مسلسل "طلقتك نفسي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، سيناريو وحوار وبطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، محمد عادل، محمد مهران، نانسي صلاح، وكوكبة مميزة من النجوم.


وحمل المسلسل في طياته رسالة إنسانية اجتماعية استطاع صناع العمل من خلاله تسليط الضوء على العديد من المشاكل التي يواجهها الزوجان، والتي تكون غالبا سببها الأهل أو المقارنة بالغير أو الخيانة أو الأنانية أو تضحية أحد الطرفين أو غيرها من الأسباب التي تؤثر سلبا على العلاقة الزوجية وتحولها من عقد زواج إلى الطلاق وغالبا ما يكون الضحية هم الأبناء.
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