بعد تسريب مواد نفطية .. الرئيس اللبناني : متمسكون بحقوقنا في التعويض

أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن لبنان متمسكة بحقها فى التعويض عن الأضرار البيئية والاقتصادية ولتضمين التقرير حول 1701 مسألة التسرب النفطي وخروقات إسرائيل المتكررة لسيادتنا.





ووفقا لما ذكرته صحيفة النهار فقد سلّم الرئيس اللبناني، القائم بأعمال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نسخة عن تقرير لبنان حول تسرّب المواد النفطية إلى شواطئه من شواطئ فلسطين المحتلة.





وكانت قد أعلنت الرئاسة اللبنانية فى وقت سابق أن رئيس الجمهورية ميشال عون تابع العمل القائم في ديوان المحاسبة لجهة التدقيق في سلف الخزينة التي أعطيت ما بين 1995 و2019 في اطار التحضير لدراسة مشروع موازنة العام 2021.





ووفقا لما نشره ليبانون فايلز، شدد الرئيس اللبناني ميشيل عون على ضرورة الإسراع في انجاز التدقيق ليبنى على الشيء مقتضاه، منوهًا بالجهد الذي يبذله ديوان المحاسبة في هذا السياق".