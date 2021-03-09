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توك شو

شاهد .. أول تعليق من الطبيب الذي فقد بصره بعد تكريم الرئيس له

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:37 م
الطبيب الذى فقد بصره
الطبيب الذى فقد بصره
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ياسمين القصاص
قال الدكتور محمود سامى، الطبيب الذي فقد بصره بسبب ضغط العمل في أزمة فيروس كورونا، إن الرئيس السيسي دائما يسعى جاهدا على تكريم من يضحوا بأنفسهم من أجل هذا الوطن، تشجيعا لجميع المواطنين على التضحية من أجل بلدهم، كما أن الرئيس السيسي يعبر عن سعادته الكبيرة لتواجده بين أبناء القوات المسلحة وأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

وأضاف "الطبيب الذى فقد بصره"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يشعر بسعادة غامرة بسبب تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ ٣٣ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، واختياره ليكون ممثلًا للأطباء بهذه الاحتفالية في مثل هذا اليوم.

وأشار "سامى"، إلى أنه تم تخصيص وحدة سكنية له لافتة طيبة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، معقبًا: "الدولة لا تتأخر وإن حدث بعد التأخير فهي مجرد إجراءات"، مضيفا أنه حاليا لا يمارس أي عمل ويستقر بالمنزل. 

و وجه محمود سامى، رسالة للأطقم الطبية في ظل أزمة كورونا: "مصر تستحق كل تضحية" مؤكدًا أن الفرق الطبية أبطال حقيقيون ولا يوجد تقدير لما يقومون به من جهد في مواجهة كورونا.
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