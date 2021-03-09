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برلمان

وكيل إسكان البرلمان يبحث مع "هندسة القاهرة" دورها المستقبلي في تراخيص البناء

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:32 م
النائب المهندس إيهاب
النائب المهندس إيهاب منصور في هندسة القاهرة
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فريدة محمد
هنأ النائب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ونقيب مهندسي الجيزة، كلية الهندسة بجامعة القاهرة بحصولها على 3 شهادات ايزو، تشمل ايزو ٩٠٠١ فى الإدارة، وايزو ١٤٠٠١ فى البيئة، وايزو ٤٥٠٠١ فى السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للكلية واجتماعه مع الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة راندا محمد عبد الكريم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  لتهنئتهم بما حققته الكلية من انجاز يمثل اضافة للتعليم الجامعي المصري، ويؤكد كفاءة المهندسين المصريين، بما يصب في النهاية في خدمة مصر والمصريين.

وبحث النائب خلال لقائه مع عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع الدور المنوط بالكلية في منظومة تراخيص البناء الجديدة، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك في الحد من الفساد الذي كان يحدث في السابق عندما كانت الأحياء تسيطر بالكامل على هذه المنظومة.
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