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توك شو

شوف بعيني.. صور ضبابية لفنانين مصريين تغزو السوشيال ميديا.. اعرف السبب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:19 م
صدى البلد
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ندى عبد العزيز
تساءل رواد التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن أسباب نشر العديد من الفنانين المصريين صورًا  ضبابية لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاج شوف بعينى.

وحسب تقرير قناة الغد، جاءت هذه الصور تضامنًا مع المبادرة التى أطلقتها مؤسسة بصيرة المتخصصة فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة للتوعية بمرض ضعف البصر وطرق مساعدة المرضى.

وأضاف التقرير أن مصر تضم أكثر من ٢٦ مليون شخص يعانون من ضعف البصر من بينهم ٢١ مليون يمكن علاجهم لممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

ووفقًا لمؤسسة بصيرة" تعد إزدواجية الرؤية نوع من انواع ضعف البصر التى تجعل الشخص يرى الصورة مكررة مرتين ومن الممكن ان تصيب عين واحدة او اثنين بشكلٍ أفقى او رأسى وقد تكون أسبابها مشاكل فى المخ أو العين أو الأعصاب أو العضلات.
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