شاهد .. الغناء أحدث الطرق للكشف عن الإصابة بكورونا

ابتكر الهولندي، بيتر فان ويس، طريقة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، بديلة للمساحات الأنفية والحلقية والشرجية، تكمن فى الكشف عن الإصابة بالفيروس من خلال الغناء والصراخ داخل حجرة مغلقة.





وبحسب تقرير عرضته قناة الحدث، يدخل الأشخاص إلى حجرة محكمة الإغلاق ، ومن ثم يقومون بالصراخ أو الغناء، ليقوم جهاز داخل الحجرة بترشيح الهواء ، وجمع جميع الجزيئات المنبعثة من الجهاز التنفسي،ومن ثم تحليلها والتحقق من احتوائها على الفيروس من عدمه.





وأضاف التقرير أن الجهاز المتصل بالغرفة يتعرف على الفيروس من خلال حجمه باستخدام جهاز قياس بتقنية النانو متر.





وأوضح التقرير أن الجهاز لا يستغرق سوى ثلاث دقائق فقط فى الكشف عن إذا كنت مصابا بالفيروس أم لا.