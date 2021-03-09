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حوادث

مصرع طفلين وإصابة شقيقهما إثر اختناقهم بالغاز في المنيا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:31 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
لقي طفلان مصرعهما، وأصيب شقيقهما، اليوم الثلاثاء، إثر اختناقهم، نتيجة تسرب الغاز داخل شقة بحي قباء بمنطقة أبوهلال في جنوب مدينة المنيا


تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مستشفى المنيا الجامعي بوصول كل من: "فرحة. ع. ع " 13 عامًا "جثة هامدة"، وشقيقيها "مصطفى" 14 عامًا "جثة هامدة"، و"عبد الرحمن" 8 سنوات، مصابا باختناق، ومقيمون بحي قباء بمنطقة أبوهلال.




بانتقال أجهزة الأمن بقيادة العقيد عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا، أفادت التحريات الأولية أن وفاة المذكورين وإصابة شقيقهما حدثت نتيجة تسرب الغاز داخل المنزل.


تم إيداع جثث الطفلين داخل مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتصرف.

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