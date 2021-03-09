تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونكانا

اليوم، الثلاثاء، بأحد فنادق التجمع الخامس،





تم خلال الاجتماع الفني، الاتفاق على ملابس الفريقين في اللقاء، حيث سيظهر بيراميدز باللون الأسود الكامل وسيرتدي حارس المرمى، اللون الرصاصي الكامل، فيما سيظهر فريق نكانا باللون الأحمر الكامل، وسيرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الكامل.







وحرص مراقبو المباراة على توجيه الشكر لنادي بيراميدز وإدارته على الاستقبال الحافل لمسئولي الكاف والفريق الضيف، حيث أكد نادي نكانا أن بيراميدز وفر كل شيء منذ وصول فريقهم إلى القاهرة من استقبال وانتقالات وتدريبات وإقامة، ووجه المراقب الشكر كذلك للنادي على تسهيل المهمة وجعل الأمور جيدة للغاية قبل مباراة الأربعاء.







وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتحرك الفريقان لملعب المباراة في الرابعة إلا الربع عصرا من فندقي الإقامة، لخوض اللقاء الذي سينطلق في السادسة مساء، مع تحرك الأمن أمام الفريقين ومسئولي الكاف لتأمين الوصول للملعب في الموعد المحدد.







وتم التأكيد على جميع الأمور الطبية وعدم السماح لأي شخص لا يرتدي الماسك الطبي بالتواجد داخل أرض الملعب باستثناء اللاعبين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم لمنع انتشار فيروس كورونا.







ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق الكرة، ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة، ومحمود حرب إداري فريق الكرة.

أقيمالاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز ونكانا بطل زامبيا المقرر إقامتها في السادسة من مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.