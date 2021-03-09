نشرة أخبار العالم.. إثيوبيا تستفز مصر والسودان.. رئيس الحكومة الليبية يعلن حالة الحرب.. تحذيرات عاجلة من السعودية.. وإسرائيل تهدد بضرب إيران

رئيس الحكومة الليبية يعلن حالة الحرب أمام البرلمان

إثيوبيا تستفز مصر والسودان وترفض وساطة رباعية في مفاوضات سد النهضة

تركيا تعتقل عشرات النساء فى اليوم العالمي للمرأة

السعودية تصدر تحذيرات لأهالي الرياض والقصيم

إسرائيل تهدد بضرب إيران





شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعة والتي تابعها موقع "صدى البلد"، وتصدر ذلك:





رئيس الحكومة الليبية يعلن حالة الحرب أمام البرلمان





قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن ليبيا تعيش حالة حرب وسط الأزمة السياسية القائمة في البلاد منذ سنوات.





وأضاف الدبيبة، في كلمته أمام البرلمان الليبي لمناقشة منح حكومته الثقة إن اجتماع اليوم تاريخي وفخورون بلم شمل النواب لإنقاذ الوطن، مضيفًا: "بلادنا تحتاج للعمل الجاد وحالة الحرب أهلكتنا".





وتابع الدبيبة: "لا يزال الطريق طويلا أمامنا وعودة المهجرين في الخارج تهمنا".





وأشار الدبيبة إلى أنه ليس مرتاحًا لتشكيل حكومة تشمل 26 وزيرًا، مضيفًا: "كنت أفضل تشكيل حكومة مصغيرة لكن راعيت التوازنات السياسية والجغرافية".





وقال: "نرغب بمشاركة جميع الأطياف الليبية في الحكومة الجديدة".





وأضاف الدبيبة أن اقتصاد ليبيا ينهار والوحدة التي كانت تتحدى بها العالم قد تدمرت، لافتًا في الوقت ذاته إلى سعيه لتحقيق طموحات الليبيين.





واعترف الدبيبة بأن المحاصصة فرضت نفسها على تشكيلة الحكومة المقبلة، منوهًا بأنه "اختار وزيرا واحدا فقط في التشكيلة الحكومية".





ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب الليبي اليوم في منح ثقته لحكومة الدبيبة من عدمها، وسط خلافات واضحة بين نواب البرلمان الذين يتهمون الدبيبة بالتواطؤ مع جهات خارجية وداخلية في تشكيل الحكومة.





إثيوبيا تستفز مصر والسودان وترفض وساطة رباعية في مفاوضات سد النهضة





ردت وزارة الخارجية الإثيوبية، على مقترح كل من مصر والسودان بإشراك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي، في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة.





وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، إن إثيوبيا لديها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب، رافضة إشراك "الوساطة الرباعية" في المفاوضات بهدف توقيع اتفاق ملزم حول السد.





وأضافت الخارجية الإثيوبية في بيان لها ، أن أزمة سد النهضة يمكن أن يتم حلها عبر المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، موضحة أن القضية لا تتطلب تدخل طرف آخر للوساطة، وذلك في إشارة إلى الوساطة الرباعية التي تطالب بها القاهرة والخرطوم بسبب عدم جدوى المفاوضات الجارية.





وأعربت مصر عن دعمها لمقترح السودان بتشكيل وساطة رباعية تشمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة ، والاتحاد الإفريقي للمشاركة في المفاوضات الجارية لسد النهضة.





وتطالب كل من مصر والسودان بتوقيع اتفاق ملزم بشأن ملء وتخزين السد، حتى يضمنا حقوقهما المائية، وهو ما ترفضه إثيوبيا بشكل متعنت وترغب في ملء وتخزين السد دون توقيع اتفاق ملزم، وهو ما يعرض مصالح مصر والسودان المائية للخطر.





تركيا تعتقل عشرات النساء فى اليوم العالمي للمرأة





احتجزت السلطات التركية عشرات المشاركات في أنشطة نسوية، علاوة على إغلاق الساحات العامة، حيث منعت الشرطة تجمّع النساء فيها بعد نشر عناصرها بكثافة مع آلياتها وعتادها في تلك الأمكنة.





وأعلن تحالف جمعيات ومؤسسات نسائية تدافع عن حقوق المرأة في تركيا عن قيام السلطات باحتجاز العشرات خلال تجهيزهنّ لأنشطة خاصة باليوم العالمي للمرأة، كما تمّ احتجاز أُخرياتٍ خلال محاولاتهن التظاهر في مدينة اسطنبول يوم أمس الثامن من مارس الجاري، بحسب "العربية.نت".





وقالت ملك اوندر، المتحدّثة باسم منصّة "أوقفوا قتل النساء": "لقد تظاهرنا في اليوم العالمي للمرأة رغم كل الضغوط الأمنية"، مشددة على أن "النساء في تركيا يطالبن بأبسط حقوقهنّ ومنها تنفيذ اتفاقية اسطنبول"، وهي واحدة من الاتفاقيات التي تقول المدافعات عن حقوق المرأة إنها تحمي التركيات من العنف، لكن أنقرة لا تطبّق كل بنودها.





كما أضافت أن "النساء في تركيا يطالبن بحقوقهن مثل كل النساء في العالم، ولذلك هنّ ينادين اليوم بحمايتهنّ والتوقف عن قتلهنّ، ففي العام الماضي وُثِّقت 300 حالة لقتل الإناث في عموم تركيا، فيما 171 امرأة أخرى توفيت في ظروفٍ غامضة".





وبحسب المتحدّثة فإن وزارة الداخلية التركية باتت تعلن عن حوادث قتل النساء على أيدي الرجال في العلن، وهو أمر لم تكن تقوم به في السابق.





السعودية تصدر تحذيرات لأهالي الرياض والقصيم





أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتَي الرياض والقصيم.





ووفقًا لصحيفة سبق، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.





وتشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.





إسرائيل تهدد بضرب إيران





قال وزير المخابرات الإسرائيلي "إيلي كوهين" إن إسرائيل تستطيع أن تدافع عن نفسها من التهديد الإيراني بما في ذلك توجيه ضربات.

وأضاف كوهين في كلمه له بمؤتمر "مكور ريشون" أن "إيران تدعو إلى تدمير إسرائيل وتسعى إلى امتلاك السلاح النووي وتعمل على التموضع العسكري قرب الحدود الشمالية في سوريا، مؤكدًا أن إسرائيل لا تسمح بذلك.

وأعرب كوهين عن معارضته الشديدة لرفع العقوبات عن إيران، معتبرًا أن رفع العقوبات عنها يمثل ضخ المزيد من الأموال للتنظيمات المتطرفة في الشرق الأوسط والعالم، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الاثنين، على بدء إيران تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزية جديدة في منشأة نطنز النووية، قائلًا: "إن لصبر الإدارة الأمريكية حدود"، لكنه امتنع عن توضيح كم من الوقت تستطيع الولايات المتحدة أن تنتظر، وقال: "ليس بودي تحديد ذلك من حيث الكم".