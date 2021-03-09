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تعليم

عميد دار علوم يكشف عن عدد الطلاب المؤجلين لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:22 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم بجامعة القاهرة، عن عدد الطلاب المؤجلين لامتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2021-2020 . 

وقال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لصدى البلد ، لا يوجد عدد كبير من  الطلاب قاموا بتأجيل الامتحانات و العدد الذى قام بالتأجيل قد لا يذكر ، مؤكدا أن عملية الامتحانات تسر بشكل طبيعي ولا توجد أى مشكلة تواجه الطلاب. 


وسبق وأن كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة، عن الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجّه بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للامتحانات ، وذلك وفقًا للمقاييس التي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة حيث تتضمن شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كافة المجالات والمستويات المختلفة من الفهم وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.
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