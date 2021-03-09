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اقتصاد

اتحاد التأمين يدعو الشركات الأعضاء لتصميم منتجات خاصة بالاستزراع السمكي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:31 م
الاستزراع السمكي
الاستزراع السمكي
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محمد صبيح
دعا الاتحاد المصري للتأمين، شركات التأمين العاملة في السوق المصري إلى تصميم منتجات تأمينية ملائمة لطبيعة صناعة الاستزراع السمكي في مصر، وتطوير الكوادر البشرية الازمة لتحقيق تلك الأهداف، خصوصا مع توجه الدولة حاليا إلى التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، لسد الفجوة الموجودة في الإنتاج السمكي.

وأكد الاتحاد في نشرته الأسبوعية بعنوان "تأمين المزارع السمكية"، أهمية التأمين التأمين على المزارع السمكية، مشيرا الى المشروع القومي للاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس، والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف العامة للدولة لسد الفجوة الغذائية وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأوضح الاتحاد في نشرته أن الإنتاج المحلى من الأسماك، ارتفع - وفقا للهيئة العامة للثروة السمكية - ، إلى نحو مليوني طن، منها 1.7 مليون طن من الاستزراع السمكي، وباقي الإنتاج السمكي المحلى من المصايد الطبيعية (البحيرات والبحرين والنيل)، وبالتالي فأن نسبة الاكتفاء الذاتي في مصر من الأسماك تخطت 95 في المائة.

وأشار إلى أن إنتاج الأسماك من المزارع السمكية يلعب دورًا هامًا في سد الفجوة الغذائية بين الطلب والعرض من الأسماك، ولذلك تنبهت الدولة لأهمية الإنتاج السمكي سواء من حيث الصيد أم الاستزراع، حيث برز إنتاج الأسماك من خلال الاستزراع السمكي كأفضل الطرق الممكنة لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي، كما إن له آثار غير مباشرة على التوظف لا سيما في المحافظات الساحلية.

ولفت الاتحاد إلى أنه يتم تطوير الثروة السمكية في مصر من خلال عدة محاور هي: تنمية وتطوير البحيرات (المنزلة، البرلس، مريوط، البردويل، والتوسع في الاستزراع السمكي من خلال المشروعات القومية مثل بركة غليون، مثلث الديبة، شرق التفريعة، شركة قناة السويس، وتطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، والتوسع في الاستزراع السمكي التكاملي خاصة مع زيادة التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار.
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