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للتجديد .. 3 وصفات غير تقليدية للفراخ

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:31 م
للتجديد .. 3 وصفات
للتجديد .. 3 وصفات غير تقليدية للفراخ
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اسماء محمد
تعتبر الفراخ من اكثر الاكلات التى نتناولها بشكل متكرر مما يجعلنا في بعض الاحيان نشعر بالملل من تناول هذا الطعام بشكل روتيني لذا نحتاج لمعرف وصفات غير تقليدية لطريقة عمل الفراخ.

نقدم لكم طريقة عمل 3 وصفات غير تقليدية بالفراخ لمجموعة من متخصصى الطهى فى مصر.

الوصفة الاولى للشيف أميرة شنب 
مقادير طاجن فراخ بالكريمة
 1 ملعقة نشا 
زعتر فريش
4 صدور دجاج
 8 موزاريلا  شرائح
 كوب كريمة حامضة
 ثلاثة أرباع كوب بارميزان مبشورة
 ريحان فريش
 ثوم مفروم
 ملح وفلفل
 بقدونس مفروم  للتزيين

طريقة تحضير طاجن فراخ بالكريمة
* يشوح الثوم و الزعتر ثم تضاف صدور الدجاج تشوح معهم وتخلط الكريمة الحامضة مع نصف كوب من البارميزان والملح والفلفل والزعتر والريحان و الثوم والنشا

* توضع صدور الدجاج في بايركس، ثم تغطى بقطع من جبنة الموتزاريلا ويضاف مزيج الكريمة الحامضة وتغطى بالبارميزان و البقدونس و الريحان

الوصفة الثانية للشيف غادة التلى 
مقادير دجاج بالبطاطس المهروسة 
2 كوب مشروم 
نصف كوب بازلاء 
2 صدور دجاج 
2 جزر
بصل شرائح 
2 فص ثوم مفروم
 2 ملعقه صغيرة بشر ليمون
 2 ملعقة كبيرة دقيق
 2 كوب لبن
 ملح فلفل أسود
 رشة جوزة الطيب
 نصف كيلو بطاطس مهروسة
 ملعقه صغيرة زبدة
 نصف كوب لبن
 2 كوب جبن شيدر مبشور
 زيت

طريقة تحضير دجاج بالبطاطس المهروسة
* في طاسة على النار يوضع زيت وزبدة مع الدجاج المقطع مكعبات و يقلب الدجاج ثم يضاف اليه البصل مع ملح وفلفل
* يضاف الجزر والبسلة والمشروم وتقلب جيدا و تترك المكونات على النار لتنضج ويضاف الدقيق ويقلب جيدا حتى يختفي تماما
* في طاسة أخرى توضع الزبدة مع البطاطس المهروسة وملح وفلفل ولبن وجبنة مبشورة  وتقلب جيدا حتى تندمج جميع المكونات

الوصفة الثالثة للشيف غادة جميل 
مقادير كشك صعيدي بالفراخ
زبادي  
لبن
بصل محمر
كشك صعيدي 
صدور فراخ  مسلوقة ومتنسلة
زبدة  
مرقة 
دقيق

طريقة تحضير كشك صعيدي بالفراخ
* ينقع الكشك في اللبن ، فى اناء اخر يحمر الدقيق في الزبدة على النار  ثم يضاف له المرقة والزبادي والكشك واللبن

* ويترك على النار حتى تمام التجانس والحصول على قوام سميك ثم يضاف الدجاج المسلوق ويخلط جيدا يوضع في طبق التقديم ويزين بالبصل المقلي
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