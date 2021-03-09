إسرائيل وقبرص تتفقان على إطار عمل لتسوية نزاع بشأن حقل غاز بحري

قالت وزيرة الطاقة القبرصية اليوم الثلاثاء إن إسرائيل وقبرص توصلتا لتفاهم بشان احتياطيات الغاز على الحدود البحرية بينهما في خطوة مهمة تجاه تسوية نزاع قائم منذ تسعة أعوام على الثروة البحرية بحسب وكالة "رويترز".





وتعطل تطوير حقل أفروديت في المياه القبرصية بسبب وقوع جزء صغير منه في المياه الإقليمية لإسرائيل. وكان الحقل قد اكتشف في 2011.





وصرحت وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس بأنها ونظيرها الإسرائيلي يوفال شتاينتز اتفقا على إطار عمل لتسوية النزاع وأنه من المقرر إبلاغ الشركات المشاركة في المشروع بالتعليمات.





وقالت الوزيرة للصحفيين فيما كان يستعد شتاينتز لمغادرة الجزيرة "سيجري وضع إطار العمل في خطاب مشترك يجري إعداده. نحن راضون تماما عما توصلنا إليه الآن بعد مناقشات على مدى تسعة أعوام".





وزار الوزير الإسرائيلي قبرص للتوقيع على مذكرة تفاهم لمشروع أخر.





ووقعت قبرص في عام 2019 اتفاق امتياز مدته 25 عاما مع نوبل إنرجي (NASDAQ:NBL) وشل وديليك دريلينج لاستغلال حقل أفروديت.





وأكدت إسرائيل على الحاجة للتوصل لاتفاق قبل بدء العمل لأن جزءا من الحقل يقع على الجانب الإسرائيلي.





وتشير التقديرات إلى أن حقل أفروديت يحوي 4.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز. يخص الاتفاق عشرة بالمئة من الاحتياطيات وهو نسبة ضئيلة من الغاز المكتشف في إسرائيل بالفعل.





وكانت قبرص وإسرائيل واليونان قد وقعت اتفاقا لمد كابل كهرباء تحت المياه عبر البحر المتوسط ويربط بين شبكات الكهرباء (SE:5110) في الدول الثلاث.



