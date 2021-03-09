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أخبار البلد

بدمي يامصر أرويكي.. القوات المسلحة تعرض "حلم شهيد"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:25 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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محمد إبراهيم
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان، "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة".

وتحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم بذكرى يوم الشهيد حيث يرجع اختيار هذا اليوم تحديدًا، لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي استشهد يوم 9 مارس‏1969‏، خلال تفقد جنوده في معركة الاستنزاف.

وقد عرض الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيلم بعنوان "حلم شهيد" يرصد فيه قصص وبطولات شهداء القوات المسلحة في حروب العصر الحديثة، مرورًا بالبطولات والملاحم العظيمة التي يقدمها أبناء القوات المسلحة على أرض سيناء المقدسة، في محاربتهم للعناصر الإرهابية والتنظيمات التكفيرية.
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