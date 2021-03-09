بدمي يامصر أرويكي.. القوات المسلحة تعرض "حلم شهيد"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان، "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة".





وتحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم بذكرى يوم الشهيد حيث يرجع اختيار هذا اليوم تحديدًا، لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي استشهد يوم 9 مارس‏1969‏، خلال تفقد جنوده في معركة الاستنزاف.

