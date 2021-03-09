جامعة حلوان: وحدة ريادة الأعمال بـ كفر العلو تستهدف تنمية المناطق العشوائية

افتتحت جامعة حلوان وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بمنطقة كفر العلو بالقرب من الجامعة ، وتعد هذه الوحدة ضمن مشروعات التنمية المستدامة التي تقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة وتنفيذ مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع البيئة تحت إشراف الدكتورة سناء حجازى مدير المركز.





وصرح الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و التعليم و الطلاب أن دور الجامعة هوا إحداث التنمية المتكاملة و المستدامة بالمناطق العشوائية المحيطة بالجامعة وغيرها لإحداث تغيير بناء وهادف ومثمر للمواطن والبيئة التى يعيش فيها.





و اضاف ان افتتاح وحدة ريادة الأعمال يأتي لتحقيق أهداف المسئولية المجتمعية المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحيط بها وفقا لخطة جامعة حلوان الاستراتيجية.





حيث جاءت وحدة ريادة الأعمال كأحد أولويات احتياجات المواطنين في دراسة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية للاهتمام بتدريب الشباب والسيدات.



