أحمد محسن: يوم الشهيد يجسد تضحيات القوات المسلحة والجيش الأبيض في الأزمات والحروب

وجه النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، التحية لشهداء الوطن بمناسبة ذكرى "يوم الشهيد"، التي توافق اليوم 9 مارس، مؤكدا أن قوات الأمن سواء القوات المسلحة أو الداخلية قدموا ولا زالوا يقدمون العديد من التضحيات في سبيل حماية الوطن والحفاظ على مواطنيه.





وأضاف "محسن" خلال تصريحات له، أن التحية موصولة أيضا لشهداء الجيش الأبيض من الفرق الطبية، الذين قدموا العديد من التضحيات أيضا خلال أزمة انتشار فيروس كورونا ولم يتاونوا عن أداء واجبهم تجاه المرضى ومصابي كورونا.





وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن يوم الشهيد يجسد تضحيات وعطاء القوات المسلحة والجيش الأبيض المستمرة، خاصة في أوقات الأزمات والحروب، منوها إلى التضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب وإنقاذ مصر من قوى الشر والعناصر الإرهابية.





وأشار محسن إلى أن جهود القوات المسلحة لم تقتصر على محاربة الإرهاب فقط بل امتد إلى البناء والتنمية بمساندة الدولة في إقامة المشروعات القومية والاقتصادية العملاقة، التي ساعدت على تعافي ودعم الاقتصاد المصري.



