ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تعمل بالتسول .. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بالإسماعيلية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:42 م
جثة
جثة
Advertisements
انجي هيبة
تمكنت وحدة مباحث أبوصوير بمحافظة الاسماعيلية من القبض علي المتهم بقتل زوجته، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء.
وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الاسماعيلية يفيد ورود بلاغ بوفاة سيدة في أواخر العشرينيات من العمر علي يد زوجها بمنطقة "أبو جريش" التابعة لدائرة مركز أبوصوير.

وكشفت التحريات الأولية للمباحث الجنائية ان المتهم ويدعى رامي.م في الثلاثينيات من العمر اعتدي علي زوجته بالضرب بسبب خلاف بينهم إلي ان توفيت.

وبحسب المصادر وجيران المجني عليها فان المتهم استخدم يد خشبية لتعنيف زوجته وبعد مشادة بينهم اعتدى عليها بالضرب حتى الوفاة.
وقال أحد الجيران "سمعنا صوت ضرب وزعيق لكننا تعودنا منهم علي ذلك منذ اليوم الاول لوجودهم في المكان فهم دائمي الشجار يوميًا".
وبحسب شهود العيان فإن المجني عليها تعمل في التسول، وتخرج يوميًا وتعود مع آخر النهار مؤكدين أنهم ليسو من أهل منطقة "أبو جريش" أو العائلة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط عاطل بحوزته سلاح ومواد مخدرة فى كمين بالإسماعيلية

استعان بنسيبه للانتقام من مديره.. القصة الكاملة لضبط عصابة أحرقت سيارة حكومية بالإسماعيلية

تفاصيل جديدة في مذبحة سرابيوم.. لغز مقتل وكيل الزراعة الأسبق وزوجته

ترشيحاتنا

المضادات الحيوية هل تقضي على كورونا.. الصحة تجيب

نداء عاجل من 140 نائبا بالكونجرس إلى إدارة بايدن بشأن إيران.. تفاصيل

تستغل ضعف الاتحاد الأفريقي.. أول تعقيب سوداني على البيان المستفز للخارجية الإثيوبية

أخبار الرياضة.. حقيقة تولي كارتيرون تدريب الزمالك.. لوف يرحل عن المنتخب الألماني

بعد التحرش بها .. هل تم العثور على طفلة المعادي .. فيديو

بيان عاجل من الرئاسة العراقية حول توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور

قائمة بأفضل 5 "سكوتر" تناسب المرأة في مصر| صور

شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور