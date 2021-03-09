تعمل بالتسول .. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بالإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث أبوصوير بمحافظة الاسماعيلية من القبض علي المتهم بقتل زوجته، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الاسماعيلية يفيد ورود بلاغ بوفاة سيدة في أواخر العشرينيات من العمر علي يد زوجها بمنطقة "أبو جريش" التابعة لدائرة مركز أبوصوير.





وكشفت التحريات الأولية للمباحث الجنائية ان المتهم ويدعى رامي.م في الثلاثينيات من العمر اعتدي علي زوجته بالضرب بسبب خلاف بينهم إلي ان توفيت.





وبحسب المصادر وجيران المجني عليها فان المتهم استخدم يد خشبية لتعنيف زوجته وبعد مشادة بينهم اعتدى عليها بالضرب حتى الوفاة.

وقال أحد الجيران "سمعنا صوت ضرب وزعيق لكننا تعودنا منهم علي ذلك منذ اليوم الاول لوجودهم في المكان فهم دائمي الشجار يوميًا".

وبحسب شهود العيان فإن المجني عليها تعمل في التسول، وتخرج يوميًا وتعود مع آخر النهار مؤكدين أنهم ليسو من أهل منطقة "أبو جريش" أو العائلة.