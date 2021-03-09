مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى بملعب تدريب كرة القدم بالمنصورة









لقي طفل عمرة ٤ سنوات مصرعة أثر سقوط " عارضة المرمي" الخاصة بملعب تدريب كرة القدم بنادي النيل بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود إشارة من مستشفي الطوارئ بالمنصورة إلي قسم شرطة أول المنصورة تفيد بوصول الطفل "سادن علی محمد علی " عمر 4 سنوات " ومقيم شارع " منتصر " دائرة قسم أول المنصورة إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ( جثة هامدة - إدعاء سقوط جسم صلب عليه ).



وانتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة إلي مكان البلاغ وبسؤال والد الطفل المدعو " علي محمد على أحد المغازي " ٣٥ عاما، فني ورشة بمستشفى المنصورة الجامعي ، ومقيم بذات العنوان، أكد بانه حال تواجد نجله بتمرين بملعب كرة القدم بنادي النيل الكائن بشارع " المشاية السفلية " دائرة قسم أول المنصورة سقطت على رأسه العارضة الخاصة بالملعب وحدثت إصابته التي أودت بحياته





واتهم إدارة النادي بالإهمال مما تسبب في وفاة نجله.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتناسية نتيجة نزيف بالأذن والأنف واثار كدمة بالراس ، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۳۳۸۰ لسنة ۲۰۲۱ جنح قسم أول المنصورة وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن " سلم الجثمان لذويه " وطلب مدير نادي النيل لجلسة تحقيق و طلب السجل الخاص بأسماء الأطفال المتواجدين بالملعب محل الواقعة وتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية للانتقال لمحل الواقعة لمعاينته على الطبيعة لبيان عما إذا كان مستوفي للاشتراطات الرياضية المقررة من عامة وإعداد تقرير مفصل في هذا الشان و عرضه فور الانتهاء منه.