محافظ أسيوط يوجه بإزالة مخلفات حفر تغيير خطوط الصرف الصحي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تحسين كافة الخدمات للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم ودعم الحياة الكريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي من حملات للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين في كافة المراكز والمدن والقرى.









وأوضح محافظ أسيوط إنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود وسرعة إنهاء أعمال تطوير رفع كفاءة الشوارع وتسوية وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية التي تم الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية لها سواء مياه وصرف وكهرباء واتصالات فضلًا عن إزالة أي تراكمات فوق الطبقة الأسفلتية وكشط المطبات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين سواء من سائقي السيارات أو المشاة ليشعر المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له وتحقيق رضائهم.







