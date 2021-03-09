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محافظات

محافظ أسيوط يوجه بإزالة مخلفات حفر تغيير خطوط الصرف الصحي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:33 م
إزالة مخلفات الحفر
إزالة مخلفات الحفر
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إيهاب عمر
 أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تحسين كافة الخدمات للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم ودعم الحياة الكريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي من حملات للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين في كافة المراكز والمدن والقرى.


وأوضح محافظ أسيوط إنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود وسرعة إنهاء أعمال تطوير رفع كفاءة الشوارع وتسوية وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية التي تم الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية لها سواء مياه وصرف وكهرباء واتصالات فضلًا عن إزالة أي تراكمات فوق الطبقة الأسفلتية وكشط المطبات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين سواء من سائقي السيارات أو المشاة ليشعر المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له وتحقيق رضائهم.


وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لحي غرب برئاسة محمد بشير رئيس الحي بتنفيذ حملة مكبرة لرفع كفاءة بعض الشوارع بالحي وتسويتها وتمهيدها نتيجة تغيير خطوط الصرف الصحي لها في إطار خطه تطوير المناطق العشوائية ومناطق غرب البلد حيث تم تسوية شوارع البركاوي والمجاهدين ودرب الزهري وشارع المراغي بالجليدرات واللوادر التابعة للحملة الميكانيكية التابعة للحي لتسهيل حركه المواطنين والسيارات مؤكدًا استكمال أعمال التطوير رفع كفاءة الشوارع بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط فضلًا عن  تكثيف أعمال النظافة بدائرة الحي علي مدار اليوم بثلاث ورديات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
محافظ أسيوط يوجه بإزالة مخلفات حفر تغيير خطوط الصرف الصحي
محافظ أسيوط يوجه بإزالة مخلفات حفر تغيير خطوط الصرف الصحي
محافظ أسيوط يوجه بإزالة مخلفات حفر تغيير خطوط الصرف الصحي
محافظ أسيوط يوجه بإزالة مخلفات حفر تغيير خطوط الصرف الصحي
محافظ أسيوط يوجه بإزالة مخلفات حفر تغيير خطوط الصرف الصحي
محافظ أسيوط يوجه بإزالة مخلفات حفر تغيير خطوط الصرف الصحي
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