ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هدية السيسي للمرأة.. مايا مرسي: الرئيس كسر حواجز وصول النساء لمواقع صنع القرار

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:48 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
شاركت  الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة  صباح اليوم  في الاحتفالية الافتراضية  لدق جرس جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك فى إطار الدورة السابعة  من المؤتمر السنوى لدق الجرس للمساواة بين الجنسين بعنوان "المرأة في القيادة : تحقيق مستقبل متساوي في عالم الكوفيد-19 "احتفالا باليوم العالمى للمرأة، وذلك بمشاركة  الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والسيد رامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي  ، وعدد من السفراء وشركاء التنمية .

    واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها  بتوجيه التهنئة لجميع سيدات مصر  بمناسبة اليوم العالمي للمرأة  والذي تم الاحتفال  به بالأمس ، مشيرة الى انها سعدت للغاية بهدية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  للمرأة المصرية بمناسبة هذا اليوم المميز  وإصداره توجيهات للمستشار عمر مروان وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، مشيرة أن القرار اثلج صدورنا وأكد اننا في عصر كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة الى مواقع صنع القرار.

    وأكدت أننا اليوم نتحدث عن البورصة المصرية وكل الإنجازات التى تمت في هذا القطاع  والتى تمثل علامة فارقة في وضع  المرأة المصرية في عضوية مجالس الادارة بالشركات المقيدة بالبورصة، معربه عن أملها الخروج بتوصيات وبتوجهات من البورصة المصرية بأن يكون للمرأة تمثيل أكبر في عضوية مجالس إدارات هذه الشركات  .

     وفي الختام توجهت بخالص التحية والتقدير لجميع العاملين بالبورصة المصرية وللجهود التى تتم في الوقت الحالي ، مشيرة أنه كلما كانت القيادة التى على رأس  اي مؤسسة  تؤمن أيمان حقيقي بدور المرأة في القطاعات المختلفة سنضمن الوصول بالمرأة الى المقدمة. 

 يذكر أن البورصة المصرية تحتفل باليوم العالمى للمرأة من خلال المؤتمر السنوى بعنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين" للسنة االسابعة ايمانا بدور المرأة فى التنمية الاقتصادي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالتعاون مع مرصد المرأة بالجامعة الأمريكية.. TheBoardroom Africa تصدر مؤشر التنوع بمجالس إدارة مصر 2020

القومي للمرأة يهنئ الفائزات بجائزة هيئة الرقابة المالية للقيادات النسائية الأكثر تميزًا

برلمانية: توجيهات الرئيس للاستعانة بالمرأة في القضاء " حكيم" ويؤكد على جدارتها في إدارة الملفات

مايسة عطوة: الإستعانة بالمرأة في القضاء مكسب جديد يُضاف لإنجازاتها

«منتدى الخمسين» يناقش سبل تعميم الميثاق الأخلاقي لعمل المرأة في مجتمعات الأعمال

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء السوداني في السعودية... ما السبب؟

أخبار الرياضة.. حقيقة تولي كارتيرون تدريب الزمالك.. لوف يرحل عن المنتخب الألماني

وزير التعليم : الدولة لن تسمح بالغش في امتحانات الثانوية العامة 2021

وزير التعليم: مفيش امتحانات يوم 25 أبريل احتراما لـ أعياد الأقباط

الزمالك يعقد جلسة طارئة مع باتشيكو لفسخ العقد بالتراضي

كل الحلول متاحة .. إثيوبيا وحدها بعد اتحاد مصر والسودان في أزمة سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور

قائمة بأفضل 5 "سكوتر" تناسب المرأة في مصر| صور

شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور