مستثمري العاشر توجه المصانع بالمساهمة فى تكاليف لقاح كورونا

وجه الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان كافة مصانع ومستثمرى العاشر من رمضان بضرورة مساندة الدولة فى توفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين وخاصة عمال المصانع من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر.





وأكد عارف خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأول فى عام 2021، على ضرورة إرسال تعميم لكافة المصانع بالعاشر من رمضان لحثهم على مشاركة القطاع الخاص مع الدولة فى مثل هذه المبادرات فى إطار برامج المسئولية المجتمعية للشركات.





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من ناحية أخرى أشاد عارف بالجهود التى تبذلها الدولة فى توفير اللقاحات المجانية للمواطنين، مطالبا كافة المستثمرين على التعاون مع الحكومة المصرية لمواجهة الجائحة العالمية، فىتوفير اللقاحات بشكل مجان للمواطنين وخاص العاملين بالمصانع.