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تعليم

رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يكرم الفائزات بمسابقة المعلمة القدوة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:45 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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شمس يونس

كرم فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهريةأربع معلمات حصدن المراكز الأولى بالتصفيات الأولية بمسابقة المعلمة القدوة على مستوى المنطقة اللاتي أظهرن تميزًا وإبداعًا مع أطفال فصولهن ، بجانب تفعيل منظومة التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية، مما ينتج عنه طفلٌ أزهريٌّ مبدعٌ منتمٍ ومحبٌّ لوطنه ومعهده 


والمعلمات هن : غادة محمود عبدالعزيز وأسماء ظوط وشروق شمروخ وهبه وهيب . 


وتوجه رئيس منطقة الأقصر الأزهرية بكلمة للمعلمات والموجهات أوضح فيها عظم الدور الإيجابي لمعلمات رياض الأطفال بالأزهر الشريف ، وأثنى على جهودهن التي تؤتي ثمارها ، وأن جميع المعلمات المشتركات كل منهن تستحق لقب المعلمة القدوة، وأن كل معلمة رياض أطفال تستحق الفخر بدورها في بناء المجتمع ؛ وحثهن على الاستمرار فى العطاء وبذل مزيد من الجهد . 


وأشاد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية بالجهد المبذول من إدارة مرحلة رياض الأطفال في خلق مناخ تسوده روح المنافسة للتميز والتقدم .

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تم التكريم في حضور إيمان أحمد كمال مدير مرحلة رياض الأطفال وعبدالعظيم المهندس مدير التعليم الإعدادي ومحمود العقبي مدير التعليم الخاص وعبير محمد محمود موجه عام رياض الأطفال بالمنطقة .


رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يكرم الفائزات بمسابقة المعلمة القدوة
رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يكرم الفائزات بمسابقة المعلمة القدوة
رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يكرم الفائزات بمسابقة المعلمة القدوة
رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يكرم الفائزات بمسابقة المعلمة القدوة
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