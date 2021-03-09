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أخبار العالم

الصحة السعودية: نرصد تذبذبا في الحالات المؤكدة والحرجة بكورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:35 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي إنه من المبكر جدًا الوصول إلى المناعة المجتمعية، لافتا إلى أن مناعة الفرد هي خطوة للعودة إلى الحياة الطبيعية.


وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية وفقا لصحيفة عكاظ أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في الحالات المؤكدة والحرجة، ونأمل أن يكون هذا الأمر ناتجًا عن الإجراءات الاحترازية التي تقيدنا بها، مشيرا إلى أهمية إكمال مدة الحجر المنزلي لكل مَن خالط مصابًا بمدة لا تقل عن 10 أيام؛ حتى وإن كانت النتيجة سلبية".


وأوضح العبدالعالي أن: "الفترات بين الجرعات تخضع لنوع اللقاح.. وتم إعطاء أكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.. فـ فيروس كورونا تعرض لطفرات متعددة واللقاحات المعتمدة في المملكة أثبتت استجابة لهذه التحورات".


كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 حالات وفاة و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقالت الصحة السعودية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المملكة ارتفع إلى 380,572 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6539 حالة وفاة، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.


وأشارت الصحة السعودية إلى تسجيل 306 حالات شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 371,338 شخصًا.


وبحسب بيانات الصحة السعودية، بلغ عدد الحالات النشطة في المملكة 2695 حالة، من بينها 515 حالة حرجة.
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