الصحة السعودية: نرصد تذبذبا في الحالات المؤكدة والحرجة بكورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي إنه من المبكر جدًا الوصول إلى المناعة المجتمعية، لافتا إلى أن مناعة الفرد هي خطوة للعودة إلى الحياة الطبيعية.









وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية وفقا لصحيفة عكاظ أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في الحالات المؤكدة والحرجة، ونأمل أن يكون هذا الأمر ناتجًا عن الإجراءات الاحترازية التي تقيدنا بها، مشيرا إلى أهمية إ كمال مدة الحجر المنزلي لكل مَن خالط مصابًا بمدة لا تقل عن 10 أيام؛ حتى وإن كانت النتيجة سلبية".









وأوضح العبدالعالي أن: "الفترات بين الجرعات تخضع لنوع اللقاح.. و تم إعطاء أكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.. فـ فيروس كورونا تعرض لطفرات متعددة واللقاحات المعتمدة في المملكة أثبتت استجابة لهذه التحورات".







