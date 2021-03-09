لن نقف مكتوفي الأيدى.. نقابة الأطباء تدين الاعتداء على طبيب أردني في قصر العيني

ادانت النقابة العامة لأطباء مصر حادث الإعتداء الذى تعرض له طبيب اردنى " مسجل زمالة جراحة أوعية دموية" بمستشفي القصر العيني، بعد وقوع خلاف بينه وبين إحدي الممرضات فى الإستقبال قامت على إثرها الأخيرة بإبلاغ بعض الأشخاص الذين جاءوا للإعتداء عليه.





وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبوبكر القاضى، إنه تلقي شكوي خلال تواجده بالنقابة، تفيد بوقوع اعتداء على طبيب أردنى.



