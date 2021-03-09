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أخبار البلد

لن نقف مكتوفي الأيدى.. نقابة الأطباء تدين الاعتداء على طبيب أردني في قصر العيني

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:47 م
صدى البلد
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محمد غالي
ادانت النقابة العامة لأطباء مصر حادث الإعتداء الذى تعرض له طبيب اردنى "مسجل زمالة جراحة أوعية دموية" بمستشفي القصر العيني، بعد وقوع خلاف بينه وبين إحدي الممرضات فى الإستقبال قامت على إثرها الأخيرة بإبلاغ بعض الأشخاص الذين جاءوا للإعتداء عليه.

وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبوبكر القاضى، إنه تلقي شكوي خلال تواجده بالنقابة، تفيد بوقوع اعتداء على طبيب أردنى.

وأضاف القاضى, أن الطبيب أصيب بطعنات فى الصدر والرأس لكن حالته مستقرة، مؤكدًا أن محامي النقابة سيحضر مع الطبيب تحقيقات النيابة، لمتابعة القضية حتى يحصل الطبيب على حقه وان النقابة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام حوادث الإعتداء المشينة على اعضاء الفريق الطبى والمستشفيات.
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