بعد توقف 7 أعوام .. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

استؤنفت الرحلات الجوية بين مدينتي بنغازي ومصراته الليبيتين، اليوم الثلاثاء، بعد توقف استمر سبعة أعوام، في دليل آخر على بدء عودة الحياة إلى طبيعيتها في هذا البلد الباحث عن الاستقرار.





وهبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية آتية من بنغازي (شرق)، في الساعة 09,00 بالتوقيت المحلي (07,00 ت غ) الثلاثاء، في مطار مصراتة (غرب)، وفقا لما أعلنت الشركة.





ومن المفترض أن تنظم أربع رحلات أسبوعية من أجل ”لملمة شمل أبناء الوطن“، وفقا للشركة الوطنية التي أسسها الزعيم السابق معمر القذافي، الذي قُتل عام 2011 بعد ثمانية أشهر من اندلاع الثورة.





وتم تعليق الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة، في أبريل 2014؛ بسبب الاشتباكات بين الفصائل والصراع على النفوذ بين الليبراليين والإسلاميين.





ويقع ميناء مصراتة والمدينة التجارية على بعد حوالي 200 كيلومتر من العاصمة طرابلس، وهو موطن لأقوى الفصائل المسلحة في غرب ليبيا التي انضمت إلى حكومة الوفاق.





وأجريت أول رحلة رمزية من بنغازي إلى طرابلس، في أكتوبر الماضي، إلا أن الرحلات الجوية انقطعت بعد معارك اندلعت بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، في أبريل 2019.





وقد وقّع طرفا النزاع، في 23 أكتوبر 2020، اتفاق وقف ”فوري“ لإطلاق النار إثر مفاوضات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.





وينص الاتفاق على إعادة فتح الطرق البرية الرئيسة والروابط الجوية الداخلية، والمفاوضات جارية حاليا من أجل إعادة فتح الطريق البري الذي يربط الغرب بالشرق. وقد نفذت عمليات إزالة ألغام، في الأسابيع الأخيرة، خصوصا حول سرت، وخطوط المواجهة الأولى.