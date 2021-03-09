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توك شو

صاحبة مبادرة حدوتة: أصيبت بمرض الشيخوخة المبكرة فى عمر 5 أشهر..فيديو

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:52 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت منار سعيد، صاحبة مبادرة " مجرد حدوتة"، إنها مصابة بمرض الشيخوخة المبكرة،  لافتة إلى أن المرض أصيبت بها وهى عندها 5 أشهر فقط، وبدأ بدمل ظهر جسدها ولكنها كل فترة يؤثر على جهاز من أجهزة الجسد.

وأضافت منار سعيد، خلال حديثها ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن المرض يؤثر على الأجهزة العصبية ويؤثر على شكل البشرة ويبين كأنى سنها أكبر، كما أنه يؤثر على نبرة الصوت.

وتابعت "عملت مكان لمشروع وأطلقت عليه اسم "بهجة"، ويهدف لتدعيم الأشخاص ذوي الهمم، وللأسف المكان مغلق منذ أكثر من 3 أشهر نظرا لظروف جائحة كورونا".

وأوضحت: "أنا صاحبة فكرة مبادرة "مجرد حدوته"، وكان هدفها، مساعدة أصحاب الهمم أن يعثروا على عمل من البيت"، موضحه: "كان هناك إنجازات كبيرة في المبادرة وناس كثير وصلت لأماكن جديدة، وحصلوا على وظائف في أماكن كويسة".

واستطردت: "غيرت نظرتي للناس اللي كانت بتبص لي بنظرة مختلفة، وبحاول اتقبل النظرة الغربية بابتسامة، وبضحك في وش الناس".

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