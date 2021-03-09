رشا راغب تفتتح مكتبة الأكاديمية الوطنية للتدريب

افتتحت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أمس الإثنين 8 مارس مكتبة الأكاديمية الخاصة؛ والتي تهدف إلى خدمة أعضاء الهيكل الإداري والاستشاريين والمتدربين والخريجين والخبراء بالأكاديمية عن طريق توفير المعلومات والبيانات المتاحة محليًا وعالميًا وإتاحة المعارف التحويلية متعددة التخصصات من مختلف مصادر ودوائر المعرفة حول العالم.





تحتوي المكتبة على باقة متنوعة من الأوعية المعلوماتية والتي تندرج تحت قسمين رئيسيين أحدهما باللغة العربية، ويشمل مجموعات متميزة من الموسوعات كموسوعة وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية، وشخصية مصر للدكتور جمال حمدان، وكتب ومجلدات في عدة مجالات كالأدب والعلوم الاجتماعية والتكنولوجيا، والآخر هو قسم اللغة الإنجليزية الذي يضم مجموعة متنوعة من أحدث إصدارات الكتب العالمية في مجالات التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.





تضم المكتبة أيضًا مجموعة من الكتب والمجلدات المهداة من جهات مختلفة كوزارة الأوقاف ومكتبة الإسكندرية، وكان لوزارة الثقافة النصيب الأكبر حيث أهدت الأكاديمية باقة متنوعة من إصدارات كلٍ من المركز القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة ودار الكتب والوثائق القومية والهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة.





بدأ الافتتاح بعرض تقديمي عن المكتبة ومراحل تأسيسها والإحصائيات الخاصة بها، ثم قامت د. رشا راغب بجولة تفقدية داخل أقسامها المختلفة والتعرف على الركن المخصص للأنشطة التفاعلية لرواد المكتبة، وقامت بالتوقيع في سجل الزيارات الهامة.





صرحت د. رشا راغب بأن الأكاديمية ستكون رقمية وواقعية، وقالت: "نحن في سبيل مناقشة الشراكة لربط المكتبة مع مكتبات رقمية مع شركائنا مثل المدرسية الوطنية للإدارة بفرنسا L'ENA والمعهد الوطني لتنمية الموارد البشرية بكوريا الجنوبية NHI و مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بچنيف GCSP، فهي لابد أن تكون رقمية"، وأوضحت أن هناك مراحل للتطوير ستمر بها المكتبة منها وجود نظام رقمي مواكب للتكنولوجيا يتم استخدامه لتسهيل عملية البحث للمستخدمين، وتابعت: "المكتبة الموجودة حاليًا هي نموذج مصغر لنموذج أكبر سيتم تنفيذه بعد استكمال أعمال البناء، حيث ستزيد المساحة إلى 4 أو 5 أضعاف، مع زيادة أعداد المستفيدين، وسيتم التوسع في الاشتراك مع شبكات ومكتبات إلكترونية أخرى منها بنك المعرفة المصري".





جديرٌ بالذكر، أن المكتبة هي نواة لتأسيس مركز التوثيق والمعلومات الذي يهدف إلى تجميع البيانات والمعلومات التي تخدم أهداف الأكاديمية الوطنية للتدريب.



