ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس .. احتجاجات للمطالبة بإغلاق اتحاد علماء المسلمين التابع لـ القرضاوي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:03 م
صدى البلد
Advertisements
تعهدت رئيسة الحزب الدستوري في تونس، اليوم الثلاثاء، بمواصلة الاعتصام أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لحين إغلاقه نهائيا وطرد شيوخه.


وقالت عبير موسى، فى تصريحات صحفية اليوم، إن وجود ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بزعامة مفتي الدم الإخواني يوسف القرضاوي في تونس "هو جريمة في حق الأجيال الناشئة". 


وبحسب وكالة العين الإخبارية تحدثت عن جرائم الإخوان على مدار 10 سنوات، قائلة: إن "تونس دخلت في مرحلة مظلمة منذ عودة راشد الغنوشي إلى البلاد سنة 2011".


وجددت مطالبتها لنواب البرلمان بضرورة التقدم في تجميع الإمضاءات الضرورية لسحب الثقة من الغنوشي ودحره من موقعه في رئاسة مجلس نواب الشعب.


واجتمع أنصار الحزب الدستوري أمام مقر التنظيم التابع للإخوان، رافعين شعارات تندد بالخطاب التكفيري لاتحاد القرضاوي؛ حيث ردد المشاركون شعار: "يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح".


وكان الحزب الدستوري الحرّ أعلن في بيان قبل أسبوعين أن السلطات التونسية أرسلت تنبيها إلى فرع "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" بتونس بخصوص جملة من المخالفات.


ويمثل هذا التنبيه استجابة إلى طلب توجّه به حزب موسى إلى إدارة الجمعيات برئاسة الحكومة، وبعد 100 يوم من اعتصام الغضب من أجل الانطلاق في إجراءات حل تنظيم ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".


والتنبيه الذي وجّهته السلطات التونسية إلى فرع القرضاوي يتعلّق بمخالفة مقتضيات الفصل 1 و2 من الدستور باعتبار تضمن النظام الأساسي للجمعية الأم بنودا تؤكد سعي هذا التنظيم لتقويض أسس الجمهورية وضرب مدنية الدولة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تونس.. "الدستوري الحر" يطالب الحكومة بحل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

احتجاجات في تونس.. الأمن يتصدى لمحاولات المتظاهرين اقتحام البرلمان

وسط الاحتجاجات.. عبير موسى تطالب نواب تونس بسحب الثقة من حكومة المشيشي والغنوشي

محتجون يقتربون من مقر البرلمان التونسي والأمن يغلق الطرق.. شاهد

الاعتداء على النائبة التونسية عبير موسى.. كتل البرلمان تحمل الإخوان المسئولية.. فيديو

عبير موسى تطالب بتغيير الدستور التونسي.. وتوجه اتهامات خطيرة للغنوشي

ترشيحاتنا

بعد تداول صورته .. محمد هنيدى: القبض على الكائن المتحرش.. شاهد

احذرها.. عادات خطيرة تضر بهاتفك الذكى وتؤدى لتدميره

لحظة هروب طفلة المعادى والمتهم بالتحرش بعد اكتشاف الواقعة.. فيديو

اللقطات الأولى بعد القبض على «متحرش المعادي».. شاهد

أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع على مستوى جميع الأعيرة

هل كشف الله الستر عن العاصى لتطهيره من الذنوب أم العقاب؟.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار ‎بريليانس v6 2021 في مصر .. صور

بالأسعار .. مقارنة بين فيات تيبو و MG 5 موديل 2021| صور

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور